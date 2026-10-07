Gálfi Dalma búcsúzott a samsuni tenisztornán

Gálfi Dalma az első fordulóban a negyedik kiemelt Julia Grabhert búcsúztatta Samsunban, a második körben pedig azzal a Polina Jacenkóval találkozott, aki holland rivális ellen győzött.

A két teniszező először csapott össze egymással hivatalos mérkőzésen, és az első szettben Gálfi az első három adogatását elbukta, eközben pedig csak kétszer nyert játékot fogadóként, így az orosz szettelőnybe került.

A másodikban Jacenko ismét brékkel kezdett, de Gálfi 3:4-nél visszabrékelt, így a tie-break döntött. Ott a magyar játékos csak egy pontot nyert fogadóként, Jacenko ellenben kettőt, így ő lesz ott a nyolc között, és a nyolcadik kiemelt olasz Lucrezia Stefanini vár rá.

WTA-CHALLENGER, SAMSUN

EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Jacenko (orosz)–Gálfi (magyar) 6:4, 7:6 (8–6)