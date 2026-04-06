Újra pályán az európai elit a Bajnokok Ligájában; Gáspár Dávid a Magyar Kupát is nagyra becsüli

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Újra pályán az európai elit a Bajnokok Ligájában. Madridban Real–Bayern csúcsrangadóval indult a heti programban, ember legyen a talpán, aki helyesen tippel a továbbjutóra, de a két magyarral fellépő Liverpool szerdai párizsi meccse sem nélkülözi az izgalmakat. De vajon biztos-e a Barcelona–Arsenal elődöntő? Címlapsztori két oldalon.

Egyre valószínűbb, hogy az ETO–FTC meccs dönt az aranyról. A ferencvárosiak és a győriek sem botlottak, így a bajnoki finisbe fordulva továbbra is egymás nyakán liheg a két bajnokaspiráns. Veterán centereivel újra csillog a Paks, hátul viszont a Barcika mellé egyre nagyobb bajba kerül a Diósgyőr is, amely a héten megy az Üllői útra… NB I-es forduló-visszapillantó négy oldalon.

Az Euroliga-győztes mester, Gáspár Dávid a Magyar Kupát is nagyra becsüli. A soproni női kosarasok vezetőedzője Fazekas Zoltánnak adott interjút a tükörsimán megnyert kupadöntőt követően, és egyfelől örült, amikor megtudta, hogy a 13. kupaarannyal immár a legeredményesebb hazai klubot irányítja, másrészt az összetartás erejét viszi a lányaival a bajnoki elődöntőbe is.

…és ha kedd, akkor Junior: a kézilabda ifi BL-ben szereplő magyarokkal, a 18 éves pólós tehetséggel, Rabb Benedekkel és a korosztályos Eb-selejtezőkön felemás produkciót nyújtó labdarúgókkal.

…és mivel húsvéthétfőn nem volt Nemzeti Sport, +4 oldalon Népsport-melléklet is. A 90 éve született tőrvívó-világbajnokkal, Fülöp Mihállyal; a 130 éve rendezett első athéni újkori olimpia érdekességeivel és magyar érmeivel; a 125 éve az MLSZ-válogatottat oktató angol tanítómesterekkel.

