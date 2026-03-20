Tóth Alex: Érzem, hogy egyre jobb leszek; Takács-Kiss Virág: Öröm volt nézni, ahogyan együtt játszottunk

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Tóth Alex: Érzem, hogy egyre jobb leszek. Hirtelen minden felgyorsult körülötte, a Premier League ritmusát pedig még meg kell szoknia. Rövid időn belül a világ legerősebb bajnokságába csöppent Tóth Alex, akire jelentős kihívások várnak az AFC Bournemouth együttesénél. Borbola Bence interjúja

Csányi Sándor: Sok sebet begyógyítana a világbajnoki részvétel. Pénteken közgyűlést tartott az MLSZ: új elnökségi tag, az utánpótlásért felelős alelnök lesz a korábbi 86-szoros válogatott Szalai Ádám, s Csányi Sándor elnök szerint a futball-láz miatt a rajongók már a Puskás Arénát is „kinőtték". Somogyi Zsolt beszámolója

Takács-Kiss Virág: Öröm volt nézni, ahogyan együtt játszottunk. A világbajnokságra kijutó együttesünk csapatkapitánya bízik benne, hogy a vb-n meg tudják mutatni a világnak, milyen erőt képvisel a mi kis országunk. A válogatott kosárlabdázót Győri Ferenc kérdezte

Magyari Alda: Már most azt érzem, Nara a legnagyobb szurkolóm. A Tokióban olimpiai bronzérmes, kétszeres világbajnoki ezüstérmes, Eurokupa-győztes 25 éves kapus február 18-án a III. Kerület színeiben egy Trieste elleni Eurokupa-csoportmérkőzésen tért vissza a medencébe másfél évnyi kihagyást követően, miután tavaly augusztusban életet adott kislányának, Narának. A válogatott vízilabdázóval Szeleczki Róbert beszélgetett

