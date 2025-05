Szappanos: Könnyű a Fradi ellen játszani; Kanada ellen büszkén veszítettek a hokisok

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Szappanos Péter két meccsre készül a Ferencváros ellen. A Paks válogatott kapusa Judi Ádámnak elmondta, miben különbözik majd szerinte a szombati bajnoki és a szerdai kupadöntő, hogy miért könnyű a Fradi ellen játszani, és hogy a Varga, Pesics, Saldanha trióból kitől tart leginkább.

Tóth Balázs végre véd, és ha véd, akkor fejlődik is. Az angol másodosztályú Blackburn Rovers kapusa végigpadozta az évet, aztán egy sérülés miatt beszállt, és csapata majdnem feljutott a Premier League-be. És mivel „csak” 27 éves, könnyen ő lehet a Gulácsi, Dibusz, Szappanos trió utódja a válogatottban. Interjú és Somogyi Zsolt jegyzete.

Somália Budapesten is otthon van, és túl kedves srác ahhoz, hogy edző legyen. Borbola Bence interjúja a magyarországi lakását fel sem adó egykori Fradi-légióssal.

Kemény Dénes büszkén tenyerelt, de a Himnuszt hallgatni volt az igazi. Háromszoros olimpiai bajnok pólóválogatottunk örökös kapitánya Kovács Erikának a Magyar Sport Napján beszélt arról, hogy mennyivel jobb edzőként beszélgetni a fiatalokkal, mintha ugyanezt egykori játékosként tenné, de a magyar sport ünnepén kitüntetéseket is átadtak, koszorúztak is, és Ónodi-kiállítás is nyílt Békéscsabán – címlapsztori két oldalon.

Telt ház az MVM Dome-ban, 0–6, de tomboló szurkolók, kezdődhet a vb. Kanada önmagában vonzza a nézőket, ám az elit-világbajnokságra induló magyar válogatott is, így nem kell azon csodálkozni, hogy mennyien nézték meg a hazai búcsúmeccset. Szombattól pedig jöhet a jégkorong-vb!

