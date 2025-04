Kós Hubert és Milák Kristóf is aranyérmes az ob-n; interjú az FK Csíkszereda edzőjével

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Közelít fennállása legnagyobb sikeréhez az FK Csíkszereda, a román másodosztályú futballbajnokság listavezetője: a székelyföldi együttes legutóbb 1–0-ra győzött a Superliga-feljutásért zajló rájátszásban az egyik közvetlen ellenlábasának számító bukaresti Metaloglobus ellen, ennek ellenére Ilyés Róbert vezetőedző egyelőre nem hajlandó feljutásról beszélni. Amióta visszahívták a Sepsitől a szakembert, csapata feljutási selejtezőig jutott a Dinamo ellen, most pedig közvetlen feljutással koronázná meg eddigi edzői karrierjét. A klubfilozófiájának megfelelően elsősorban saját nevelésű futballisták alkotják a keretet, ez feljutás esetén valószínűleg az első ligára sem változik.

Ahogy 2003. november 5-én az AS Monaco–Deportivo La Coruna Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen (8–3), múlt vasárnap a Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II NB III-as bajnokin (3–2) is szerepelt a hazai csapatban Prso nevű labdarúgó. És még a névazonosság sem teljesen véletlen, hiszen a majd’ 22 évvel ezelőtt a francia csapatban négy gólt szerző, és azzal akkor Marco van Basten és Simone Inzaghi BL-rekordját beállító Dado Prso unokaöccse, a 24 éves horvát-ausztrál állampolgárságú középpályás Luka Prso, aki a kisvárdai tartalékcsapatban góllal debütált. Ifiként játszott a horvát Dinamo Zagreb és az NK Osijek csapatában, legutóbb a szlovén másodosztályú ND Goricában, előtte ausztrál, új-zélandi és osztrák klubokban is.

A podgoricai világkupadöntőre készül a férfi vízilabda-válogatott, a tornára nevezett 15 tagú keret mindössze három helyen változott a januári selejtezőn második helyen végző csapathoz képest. Fekete Gergő és Vigvári Vince akkor sérülés miatt hiányzott, ezúttal mindketten ott vannak a fedélzeten, míg Batizi Benedek újoncként került be a válogatottba. A névsort böngészve szembetűnő, hogy mindössze hat játékos született 2000 előtt – a 28 éves Manhercz Krisztián csapatkapitányként mutathat utat a fiatal tehetségeknek. Varga Zsolt szövetségi kapitány, aki 2022 nyarán vette át a nemzeti együttes irányítását, lapunknak azt mondta: „Podgoricába is úgy érkeztünk, hogy nyerni akarunk, de most bátrabban kísérletezhetünk, klasszisok távollétében lehet bizonyítani.”

Péntek este a harmadik Paksi FC csap össze a negyedik helyen álló MTK Budapesttel a labdarúgó OTP Bank Ligában. A két együttes között hét pont a különbség a tabellán, ezt csökkentené négyre a pesti csapat. Kovács Patrik, az MTK 20 éves bal oldali védője – aki csütörtökön 2028 nyaráig hosszabbított szerződést a kék-fehérekkel – az előző idényben hétszer kapott szerepet kezdőként és tizenegyszer csereként, az idén ez megfordult, ugyanis tizennégyszer lehetett az első perctől a pályán, míg hat alkalommal a kispadról küldte be a szakmai stáb. „A paksi erős, egységes csapat, s rendkívül gólveszélyes. Erőlteti a beadásokat, elsősorban ezeket kell majd hatástalanítanunk. Nem lesz könnyű, azért sem, mert Kádár Tamás öt sárga lapos eltiltását tölti” – mondta lapunknak.

Lukács Dániel, a Kecskeméti TE csatára 2022 júniusa és 2024 januárja között szerepelt a DVTK-ban, s bár már játszott korábbi csapata ellen, a mai napig érdekes, ha a miskolciakkal kell szembe néznie. „Szép időszakot töltöttem el Diósgyőrben, emlékezetes maradt az a másfél év – mondta lapunknak Lukács Dániel, a Kecskeméti TE 29 éves csatára, aki első diósgyőri idényében 19 gólig jutott az NB II-ben. – Az akkori csapatból leginkább Jurek Gáborral tartom a kapcsolatot, mondta is, sérülése után visszatér és rúg nekünk három gólt… Azt feleltem neki, ne legyen ebben annyira biztos.” Lukács Dániel a múlt heti, ETO FC Győr elleni bajnokin betalált (1–1), így tíz mérkőzés után volt újra eredményes az NB I-ben.

Meglepetéssel zárult a női kosárlabda-bajnokság elődöntőjének szerdai második meccse Győrben, ugyanis a tartalékos Serco Uni Győr 85–78-ra legyőzte a Sopron Basketet, és kiegyenlített az egyik fél második sikeréig tartó párharcban. Az első meccset még 20 ponttal megnyerő alapszakaszgyőztes vendégek roppant elszánt és jól játszó együttessel találták szembe magukat, s alig több mint két és fél percig vezettek csak a találkozón. A pályaválasztónál több kiváló egyéni teljesítmény akadt, a legkiemelkedőbben Dombai Réka kosarazott: a még mindig csak 22 esztendős válogatott hátvéd idénycsúcsot jelentő 30 pontot dobott, emellett hét lepattanót és hat gólpasszt is a feljegyezhettek a neve mellé. „Ha egységesek leszünk, van esélyünk bejutni a döntőbe” – mondta lapunknak.

