Lezárult a Nemzet bombázói szavazás; Csak itthonról drukkolhat a válogatottnak Gera Dániel

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

A Nemzeti Sportrádióval közösen meghirdetett Nemzet bombázói elnevezésű szavazáson a XXI. század legszebb magyar gólját választhatták meg olvasóink és a szakértő zsűri (Bánki József, Bene Ferenc, Bozsik Péter, Vincze Ottó, Wukovics László), az összeállított húszas listából. A győztes Gera Zoltán lövése lett a 2016-os Eb Magyarország–Portugália (3–3) csoportmérkőzésén, amellyel válogatottunk 1–0-ra vezetett (a portugálok végül megnyerték az Eb-t, a torna legszebb góljának éppen Geráét szavazták meg a szurkolók). Mögötte Szoboszlai Dominiknak a 2020-as magyar–izlandi Eb-pótselejtezőn (2–1) lőtt gólja végzett a második helyen, míg a harmadik helyre Szalai Ádám találata került, amikor a Németország–Magyarország (0–1) Nemzetek Ligája-meccsen sarokkal juttatta az ellenfél kapujába a labdát.

Tapintani lehetett a csendet a jelen lévő nagyjából 200 újságíró között, akik a NOB-tagokkal együtt lélegzet-visszafojtva várták az első körös szavazás bejelentését. Ehhez képest Thomas Bach azzal sokkolta a tagságot, hogy a szavazás véget ért, megvan az új NOB-elnök, akit percekkel később be is mutatott a világnak. Kirsty Coventry, aki 49 szavazattal nyert, számos nézőpontból történelmet írt: ő az első női elnöke a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, az első afrikai elnök és egyben kétgyermekes családanya is, akinek kiemelkedő úszókarrierje hatalmas tartalékokat jelenthetett a rá szavazó NOB-tagok között. A Nemzeti Sport arra volt kíváncsi, hogy a saját megfogalmazásában nehéz időszakokban, amikor nagyon meg kellett keményítenie magát, hogy elviselje az olykor nemtelen támadásokat, mennyivel lesz könnyebb, hogy leteheti ezt a nehéz, a kampányidőszak stresszével együtt járó terhet.

Csak itthonról drukkolhat csapatunknak a törökök elleni NL-osztályzón Gera Dániel, a diósgyőriek négyszeres válogatott labdarúgója, hiszen ez alkalommal nem kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. „Nincs jobb, mint amikor a válogatottnál számítanak rám, szomorú voltam, amikor kiderült, nem vagyok kerettag, de azonnal azt mondtam magamnak: nem voltam elég jó ahhoz, hogy címeres mezt viselhessek. Ez fekete-fehér nálam, mindig őszinte vagyok, főleg magamhoz” – mondta lapunknak. Szürke futballistának még véletlenül sem nevezhető Gera Dániel – verseket ír, szabadidejében szeret utazni, jókat enni: „Bárhova is utazom, nem a klasszikus turistacélpontokat keresem, már az is feltölt, amikor a biciklit tekerem olyan helyeken, amelyek kevésbé ismertek az emberek előtt.”

