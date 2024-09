Szoboszlai: Ebből a gödörből csak együtt mászhatunk ki!; Pintér: A futball nem kávéautomata...

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

A labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is részt vett a bosnyákok elleni meccset felvezető, Telkiben megrendezett sajtótájékoztatón. A középpályás a düsseldorfi 5–0-s vereségről önkritikusan azt mondta, „Öt nullára nem lehet kikapni, de a német válogatott minőségben mégis teljesen más, mint a miénk. Ráadásul új taktikát próbáltunk ki egy az egyben, sajnos nem működött, ezt be kell látni. A vereség nem a taktika miatt volt, hanem egészen egyszerűen nem volt meg az a küzdőszellem, akarat, ami ilyen magasra repített bennünket.” A bosnyákok ellen „ismét önmagunkat kell adnunk, s akkor újra sikeresek leszünk”.

Harminc éve edző, de legutóbb 2022-ben irányított csapatot, a múlt héten aztán – Gera Zoltán távozása után – Pintér Attilát kinevezték az NB II-ben szereplő, de a feljutást egyértelműen megcélzó Vasas vezetőedzőjének. A tréner lapunknak elmondta: „Ezzel a kerettel versenyben kell lennünk a feljutásért, nem vitás, a képességek megvannak hozzá, a játékosok életkori eloszlása is optimális. De a futball nem olyan, mint a kávéautomata, hogy az ember bedobja a pénzt, és tudja, mi jön ki érte a gépből.” Megkérdeztük arról is, milyen a kapcsolata az őt egy meccs után a szövetségi kapitányi posztról menesztő Csányi Sándorral, és hogy miként tudja kezelni majd azt a különös helyzetet, hogy a fia, Pintér Filip is a csapatában szerepel.

Csaknem másfél évtizede verhetetlen a négyesfogathajtó-világbajnokságokon az ausztrál Boyd Exell, aki Szilvásváradon sorozatban hetedszer ért fel a csúcsra. Pedig a díjhajtás után nem ő állt az élen, de a nehéz maratonpályán fordított, majd akadályhajtásban biztossá tette győzelmét. „Nagy felelősséggel jár, hogy nekem vannak a legjobb lovaim – mondta a Nemzeti Sportnak az 52 éves hajtó. – Persze a hetedik egyéni aranyérmemnek is örültem, de attól voltam a legboldogabb, hogy csapatban bronzérmet szereztünk Ausztráliának, mert ilyenre még nem volt példa.” Nem titok, Boyd Exell többek között Lázár Zoltán fogatába is kölcsönzött lovat; az elmúlt időszakban többször a Lipicai Lovasközpontban és környékén készült, szinte már hazajár a Bükkbe.

Kedden lenne 50 éves Zavadszky Gábor négyszeres válogatott futballista. Sikeres korosztály tagja volt: az 1974-ben született labdarúgók sorában többek között a debreceni Sándor Tamás, az angyalföldi Sáfár Szabolcs, ferencvárosi csapattársa, Vincze Ottó is az idén töltötte be 50. életévét. Zavadszky 2006-ban Cipruson, a vizsgálatok szerint csaknem bizonyosra vehető orvosi hibák miatt életét vesztette – 31 évesen.

Gruber Zsombor, az U21-es válogatott támadója a keddi Eb-selejtező előtt elárulta: megpróbálják megkeseríteni a jó erőkből álló spanyol csapat életét a kecskeméti meccsen. Nem könnyű a feladat, hiszen az ellenfél keretében több olyan futballista is van, aki a nyáron olimpiai bajnok lett. A magyar csapat erősödött azzal, hogy Yaakobishvili Antal elhagyta a felnőttkeretet, és csatlakozott az U21-esekhez.

