Hátsó füves-biciklitúra indul Veszprémből, bárki csatlakozhat!

Különleges programot ajánlunk azoknak, akik szeretik a biciklizést, a természetet és a falusi futballtörténeteket: október 10-én, szombaton Stoplinyomon két keréken címmel Hátsó füves-kerékpártúra indul Veszprémből, Törő Balázs néprajzkutató vezetésével. A Laczkó Dezső Múzeum programján a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A csatlakozók a kerékpártúra végén kurátori tárlatvezetésen vehetnek részt a veszprémi Hátsó füves-kiállításon.

A SZOMBATI HÁTSÓ FÜVES-BICIKLITÚRA RÉSZLETEI: Kiindulópont: Laczkó Dezső Múzeum főépülete (8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.) Gyülekező: 09:45-től Indulás pontosan: 10:00-kor • Útirány: Veszprém (Laczkó Dezső Múzeum) ➡️ Felsőörs➡️Balatonalmádi ➡️ Szentkirályszabadja ➡️Veszprém • Táv: Kb. 30 km • Terep: főképp kerékpárút, helyenként lankásabb, emelkedős szakaszokkal. A részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött! (A létszám korlátozott, így biztosítsd a helyed időben!) 📧Regisztráció: [email protected] ℹ️Információ: [email protected] Biztonság: A túra során a bukósisak használata kötelező! Kérjük, hogy kifogástalan műszaki állapotban lévő kerékpárral érkezz. Mit hozz magaddal? Kulacs víz, némi útravaló energia (szőlőcukor, müzliszelet), réteges sportruházat. Gyertek, tekerjük körbe a környék legizgalmasabb vidékeit, pályáit! További részletek: https://www.facebook.com/events/2746627232418380/ https://www.oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=314 (Fotó: Kovács Péter) (Fotó: Kovács Péter)