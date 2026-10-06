Hátsó füves-biciklitúra indul Veszprémből, bárki csatlakozhat!
A SZOMBATI HÁTSÓ FÜVES-BICIKLITÚRA RÉSZLETEI:
Kiindulópont: Laczkó Dezső Múzeum főépülete (8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.)
Gyülekező: 09:45-től
Indulás pontosan: 10:00-kor
• Útirány: Veszprém (Laczkó Dezső Múzeum) ➡️ Felsőörs➡️Balatonalmádi ➡️ Szentkirályszabadja ➡️Veszprém
• Táv: Kb. 30 km
• Terep: főképp kerékpárút, helyenként lankásabb, emelkedős szakaszokkal.
A részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött! (A létszám korlátozott, így biztosítsd a helyed időben!)
📧Regisztráció: [email protected]
ℹ️Információ: [email protected]
Biztonság: A túra során a bukósisak használata kötelező! Kérjük, hogy kifogástalan műszaki állapotban lévő kerékpárral érkezz.
Mit hozz magaddal? Kulacs víz, némi útravaló energia (szőlőcukor, müzliszelet), réteges sportruházat.
Gyertek, tekerjük körbe a környék legizgalmasabb vidékeit, pályáit!
További részletek:
https://www.facebook.com/events/2746627232418380/
https://www.oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=314