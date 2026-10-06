Nemzeti Sportrádió

Hátsó füves-biciklitúra indul Veszprémből, bárki csatlakozhat!

CS. P.CS. P.
2026.10.06. 11:48
null
(Fotó: Kovács Péter)
Címkék
kerékpár Hátsó füves futballmentő túra Hátsó füves
Különleges programot ajánlunk azoknak, akik szeretik a biciklizést, a természetet és a falusi futballtörténeteket: október 10-én, szombaton Stoplinyomon két keréken címmel Hátsó füves-kerékpártúra indul Veszprémből, Törő Balázs néprajzkutató vezetésével. A Laczkó Dezső Múzeum programján a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A csatlakozók a kerékpártúra végén kurátori tárlatvezetésen vehetnek részt a veszprémi Hátsó füves-kiállításon.

 

A SZOMBATI HÁTSÓ FÜVES-BICIKLITÚRA RÉSZLETEI:

Kiindulópont: Laczkó Dezső Múzeum főépülete (8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

Gyülekező: 09:45-től

Indulás pontosan: 10:00-kor

• Útirány: Veszprém (Laczkó Dezső Múzeum) ➡️ Felsőörs➡️Balatonalmádi ➡️ Szentkirályszabadja ➡️Veszprém

• Táv: Kb. 30 km

• Terep: főképp kerékpárút, helyenként lankásabb, emelkedős szakaszokkal.

A részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött! (A létszám korlátozott, így biztosítsd a helyed időben!)

📧Regisztráció: [email protected]

ℹ️Információ: [email protected]

 

Biztonság: A túra során a bukósisak használata kötelező! Kérjük, hogy kifogástalan műszaki állapotban lévő kerékpárral érkezz.

Mit hozz magaddal? Kulacs víz, némi útravaló energia (szőlőcukor, müzliszelet), réteges sportruházat.

Gyertek, tekerjük körbe a környék legizgalmasabb vidékeit, pályáit!

 

További részletek:

https://www.facebook.com/events/2746627232418380/

https://www.oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=314

(Fotó: Kovács Péter)

 

(Fotó: Kovács Péter)

 

kerékpár Hátsó füves futballmentő túra Hátsó füves
Legfrissebb hírek

Remco Evenepoel bukott, aztán nagyot hajrázva Európa-bajnok lett!

Kerékpár
2026.10.04. 17:49

Utolsó versenyét teljesítette a Giro- és Vuelta-győztes Nairo Quintana

Kerékpár
2026.10.03. 18:16

Valter Attila mégsem indul az Európa-bajnokság mezőnyversenyén

Kerékpár
2026.10.01. 15:19

2027-ben május 12-én rajtol és ismét öt szakaszból áll a 48. Tour de Hongrie

Kerékpár
2026.09.30. 12:31

Hátsó füves futballmentő túra: a Jászság katlanja

Hátsó füves
2026.09.30. 11:54

Bánatos belgák és csalódott csikók az országúti vb után

Kerékpár
2026.09.30. 07:38

Brandon McNulty új becenevet kapott Tadej Pogacartól

Kerékpár
2026.09.28. 18:12

Elfogytak a szlovákok, a masszőrüket indítják a vb mezőnyversenyén

Kerékpár
2026.09.27. 09:51