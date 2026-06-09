Magyarország évtizedekre elköszönt, Salvatore Schillaci beköszönt – vb-videók
1938: KUBA IS FELKERÜLT A GYŐZTESEK TÉRKÉPÉRE
A nyolcaddöntőből – az akkori szabályoknak megfelelően – két mérkőzést is meg kellett ismételni a döntetlen eredmény miatt, és mindkét párharcban meglepetés született. Kuba – amely sem előtte, sem azóta nem járt vb-n – az első felvonásban is a kapuba találó Héctor Socorro és José Magriná góljával legyőzte a Dobay István révén csak egy gólra képes Romániát, míg a szünetben még vesztésre álló Svájc André Abegglennek – ő egyenlített az első meccsen – a hajrában lőtt két találatával megállította az osztrák játékosokat is a soraiba szólító német válogatottat. Az elkövetkező – nem éppen labdabarát – évek fő feladatát is Németország megállítása jelentette a világ számára… VIDEÓ ITT!
|NYOLCADDÖNTŐ, MEGISMÉTELT MÉRKŐZÉSEK
|Párizs
|Svájc–Németország
|4:2
|Toulouse
|Kuba–Románia
|2:1
1986: MAGYARORSZÁG ÉVTIZEDEKRE BÚCSÚZIK A VB-TŐL
Mivel a hat csoportharmadik közül négy továbbjutott, még egy minimális különbségű vereséggel is maradt volna reményünk a nyolcaddöntőre, de a magyar válogatott a franciák ellen sem volt jobb erőben, mint az irapuatói nyitányon. Nem egészen fél óra elteltével Yannick Stopyra vezetést szerzett a „kékeknek”, majd a szünet után Jean Tigana következett 52 válogatott meccse egyetlen góljával, a kegyelemdöfést pedig ugyanúgy Dominique Rocheteau adta meg, ahogyan nyolc évvel azelőtt Argentínában is. VIDEÓ ITT (VITRAY TAMÁS KOMMENTÁLÁSÁVAL)!
A két évvel korábban Európa-bajnokságot nyerő Franciaország továbbjutott, akárcsak a Szovjetunió, amely a veterán Oleg Blohin harcos és Alekszandr Zavarov elegáns góljával győzte le a harmadik meccsén is becsülettel helytálló, ám szerzett gól nélkül hazatérő vb-újonc Kanadát. VIDEÓ ITT!
Ahogyan lapunk írta: matematikai esély maradt, de ma már tudjuk, csoda valóban nem történt…
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|León
|Franciaország–Magyarország
|3–0
|Irapuato
|Szovjetunió–Kanada
|2–0
1990: …ÉS AKKOR AZ OLASZOK BECSERÉLTÉK SCHILLACIT
Hogy ki az a Salvatore „Toto” Schillaci? A világ annyit tudhatott róla eddig a napig, hogy viszonylag későn érő típus, hiszen 26 évesen csupán az első élvonalbeli idényét hagyta maga mögött – igaz, az nem sikerült rosszul, 15 gólt vágott új csapatában, a Juventusban. Lám, 1990 tavaszán bemutatkozhatott az olasz válogatottban is. Az osztrákok elleni vb-nyitány volt a második fellépése a nemzeti csapatban: a 76. percben becserélték, a 78.-ban pedig befejelte a meccset eldöntő gólt. Senki sem sejtette, milyen elképesztő hónap áll előtte. VIDEÓ ITT!
Az argentinok nyitó napi kudarcán felvillanyozódó csoportellenfél, a Jenei Imre irányította Románia a Steaua BEK-győztes klasszisa, Marius Lacatus duplájával – a második gól egy tévesen befújt tizenegyesből esett – legyőzte a Szovjetuniót. VIDEÓ ITT!
A világbajnokságra 28 év után visszatérő Kolumbia Bernardo Redín fejesével és minden idők egyik legnagyobb hajkoronájú futballistája, Carlos Valderrama lövésével ugyancsak 2–0-ra verte a vb-újonc Arab Emírségeket. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Bari
|Románia–Szovjetunió
|2–0
|Róma
|Olaszország–Ausztria
|1–0
|Bologna
|Kolumbia–Arab Emírségek
|2–0
2002: MEGSZÜLETETT AZ ELSŐ JAPÁN GYŐZELEM
Ha már Dél-Korea megszerezte az első győzelmét, akkor a másik házigazda, Japán sem adhatta alább. Nem is adta! A francia Philippe Troussier edzette „kék szamurájok” ezen a varázslatos jokohamai estén – a csoportkör legnagyobb publikuma (66 108) előtt – a lescsapdát kijátszó Inamoto Dzsunicsi lövésével legyőzték Oroszországot, és a nyolcaddöntő küszöbére léptek. Üzenet a regionális riválisnak: amíg Dél-Koreának hat vb-döntős szereplésre volt szüksége az első győzelemhez, Japánnak csak kettőre. VIDEÓ ITT!
Noha a nap latin-amerikai derbijén Agustín Delgado befejelte az újonc Ecuador első vb-gólját, Mexikó Jared Borgetti kapáslövésével és Gerardo Torrado távoli találatával fordított, és fontos győzelmet aratott. VIDEÓ ITT!
Costa Rica és Törökország a Brazília mögötti továbbjutó helyért meccselt a C-csoportban, ennek megfelelően előbb nagy taktikai csatát vívtak, majd miután Emre Belözoglu gólját Winston Parks a lefújás előtt megválaszolta (VIDEÓ ITT!), vívtak másmilyent is… VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Incshon
|Costa Rica–Törökország
|1–1
|Mijagi
|Mexikó–Ecuador
|2–1
|Jokohama
|Japán–Oroszország
|1–0
2006: INDULÁS A GÓLOKBAN LEGGAZDAGABB NYITÓ MECCSEL
Hatévnyi készülődés után, két esztendővel egy nem túl fényes Eb-szereplést követően Németország házigazdához és aranyérem-várományoshoz méltón kezdte a 2006-os világbajnokságot.
Csupán öt perc telt el a müncheni nyitányból – a vb-történelem gólokban mindeddig leggazdagabb klasszikus nyitó meccséből –, amikor Philipp Lahm szép lövéssel megszerezte a vezetést Costa Rica ellen. Noha Paulo Wanchope kisvártatva egyenlített, sőt a hajrában szerzett még egy gólt, a 28. születésnapját ünneplő Miroslav Klose duplája és Torsten Frings bombája révén Jürgen Klinsmann csapata magabiztosan behúzta a meccset. VIDEÓ ITT!
A csoport másik mérkőzésén Carlos Tenorio fejesével és – hopp, már megint ő, aki négy évvel korábban történelmi gólt szerzett – Agustín Delgado közeli góljával a remekül kontrázó Ecuador alaposan meglepte Lengyelországot. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|München
|Németország–Costa Rica
|4–2
|Gelsenkirchen
|Ecuador–Lengyelország
|2–0
KATARI KITÉRŐ
A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!
2022. NOVEMBER 24.: SVÁJC–KAMERUN 1–0. Küzdelmes mérkőzést vívott a két válogatott, és Svájc, ahogyan 1994 óta megszokhattuk tőle, megint szerzett pontot az első vb-meccsén, hármat is. A sors úgy akarta, hogy az európai csapat győzelmét jelentő gólt egy olyan labdarúgó szerezze, aki Kamerunban született. A kisiskolás kora óta Európában élő Breel Embolo nem is ünnepelte meg az egyébként rendkívül fontos gólt. A vb-történelemben ő a második labdarúgó, aki befogadó hazája színeiben gólt szerzett szülőhazája ellen; érdekesség, hogy az elsőt is a svájci válogatott adta – a németországi születésű Alfred Bickelt 1938-ban. Kamerun sorozatban a nyolcadik vb-mérkőzését vesztette el, ennél hosszabb vereségszériája csak Mexikónak volt 1930 és 1958 között. VIDEÓ ITT!
(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)