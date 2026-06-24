Egy kis történelem: köpés, harapás: botrányos egy vb-nap! Pedig a brazilok… – videók

Bizarr egybeesés a labdarúgó-világbajnokságok történetében: Luis Suárez ugyanazon a napon, június 24-én harapta meg Giorgio Chiellinit 2014-ben, mint amelyiken Frank Rijkaard teleköpködte Rudi Völler hajkoronáját 1990-ben…

Valójában június 24-én brazilos vb-napra ébredtünk: egy fölényesen megnyert nyitó mérkőzés az első hazai rendezésű világbajnokságon, egy magabiztos döntőbe jutás, egy megszerzett bronzérem, egy fájdalmas kiesés és egy továbbjutást érő győzelem a csoportban.

Vb-öröknaptár, 27. rész.