Nemzeti Sportrádió

Egy kis történelem: köpés, harapás: botrányos egy vb-nap! Pedig a brazilok… – videók

R. P.R. P.
2026.06.24. 18:18
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Bizarr egybeesés a labdarúgó-világbajnokságok történetében: Luis Suárez ugyanazon a napon, június 24-én harapta meg Giorgio Chiellinit 2014-ben, mint amelyiken Frank Rijkaard teleköpködte Rudi Völler hajkoronáját 1990-ben…

Valójában június 24-én brazilos vb-napra ébredtünk: egy fölényesen megnyert nyitó mérkőzés az első hazai rendezésű világbajnokságon, egy magabiztos döntőbe jutás, egy megszerzett bronzérem, egy fájdalmas kiesés és egy továbbjutást érő győzelem a csoportban.

Vb-öröknaptár, 27. rész.

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34 perce

Köpés, harapás: botrányos egy vb-nap! Pedig a brazilok… – videók

VB-ÖRÖKNAPTÁR. A legjobb brazil gólvágók közül Pelé háromszor, Ademir kétszer, Romário egyszer talált a kapuba, de lőtt csodagólt Nelinho is ezen a napon.

 

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