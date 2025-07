Klub-vb: a Fluminensének kémkedett a volt Chelsea-klasszis

Míg Milan- és Paris Saint-Germain-játékosként Thiago Silva hiába próbálta megnyerni a Bajnokok Ligáját, a Chelsea mezében ez sikerült: a 2020‒2021-es idény végén Thomas Tuchel irányításával az angol gárda elhódította a trófeát. A negyvenéves klasszis most a Fluminense csapatkapitányaként ütközik meg egykori klubjával, s a közelmúltban egy kis „előtanulmányt” is végzett a Stamford Bridge-en.

„Egy-két apró részletet megosztottam az edzői stábbal, hogy mit, az maradjon köztünk ‒ idézi a játékost a Mail. ‒ Nemrégiben Londonban jártam, hogy meglátogassam a gyerekeimet, és kimentem pár edzésre. Sok játékost ismerek ott, minden héten beszélünk, többen közülük nagyon közel állnak hozzám. Örülök ennek a meccsnek, különleges lesz számomra, de még különlegesebb, ha továbbjutunk. Hálás vagyok mindenért, ami Chelsea-futballistaként történt velem. Speciális időszaka volt az életemnek, az egyik legfontosabb címemet ott nyertem, nem lesz könnyű farkasszemet nézni velük.”

Thiago Silva ugyan már túl van a negyvenedik életévén, de győzni akarása változatlan: bár tudja, hogy nem a Fluminense a mérkőzés esélyese, mindent elkövet azért, hogy nevelőklubja bejusson a döntőbe, ahol az is lehet, hogy a PSG-vel találkozna a piros-fehér-zöld csapat.

„A karrierem végső szakaszában járok, de még mindig fontos pillanatokat élek meg, és igyekszem minél inkább hasznára lenni a csapatnak. Különleges lenne kiejteni a Chelsea-t ‒ bármennyire is szeretem őket, amikor a pályán vagy, csak a saját csapatodra koncentrálsz. A torna után persze szurkolni fogok a Chelsea-nek és a PSG-nek is. Mindig hálás leszek ennek a két klubnak, de én is mindent megtettem értük, és ezt fogom csinálni a Fluminensénél is.”