Hétfőn telt ház előtt játssza első élvonalbeli bajnokiját a Csíkszereda

Van abban valami sorsszerű, hogy az FK Csíkszereda történelmének szinte valamennyi fontos, szintlépést jelző találkozóján a Dinamo Bucuresti volt az ellenfél: 2017-ben az U17-es csapat ellene játszotta a székelyföldi akadémia első kupadöntőjét, 2018-ban az akkor Liga 3-as felnőttcsapat drámai tizenegyespárbajban ejtette ki a fővárosi együttest a Román Kupában, tavaly pedig, amikor először jutott el az élvonal kapujába, éppen a Dinamóval vívott osztályozót az FK. Most pedig, amikor végre összejött a Superliga-szereplés, a sorsolás értelmében újra a Dinamo a Csíkszereda történelmi ellenfele.

Szondy Zoltán

„Nyilván izgulunk, de annak nagyon örvendünk, hogy telt ház, háromezer néző lesz majd a hétfő esti mérkőzésen. A Dinamo tavaly is a felsőházban volt, az idén pedig már a bajnoki címre tör, szóval, nagyon jó csapat, de szerintem mi is készen állunk, rendben leszünk” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke.

Székelyföld második első ligás együttese szervezeti és infrastrukturális szempontból már eddig is készen állt a Superligára, így a nyári szünetet elsősorban a keret megerősítésére fordította: két erdélyi játékos, a kapus Pap Eduárd (Újszentes) és a 17 éves csatár, Gergely Alpár (Kézdivásárhelyi SE) mellett négy újabb anyaországi futballista érkezett Ferenczi János (DVSC), Szalay Szabolcs (ZTE), Szabó Bálint (Paks) és Végh Bence (MTK) személyében. Ez Liga 2-ből feljutó csapatnál viszonylag szerény mértékű változás, ám Csíkszeredában a klub és a szakmai stáb is úgy ítélte meg, hogy a feljutást kiharcoló játékosok megérdemelnek egy esélyt az első osztályban is.

Ilyés Róbert vezetőedző rendelkezésére így összesen 28 futballista áll, közülük azonban csupán hárman (Pap Eduárd, Veres Szilárd és Peter Gál-Andrezly) játszottak már a Superligában. Az eddigi legsikeresebb csíkszeredai futballista (bajnoki cím és Román Kupa-győzelem a Rapid színeiben) azonban büszkén és bizakodva várja, hogy a kispadról irányíthassa szülővárosa csapatát az élvonalban.

„Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen csodát tudtunk tenni, ez a megvalósult álom. Nagyon szeretnénk bizonyítani és jó futballt mutatni a szurkolóinknak. Öt hetünk volt felkészülni, szerintem sikerült, bízom a csapatban, hogy helytáll. Tiszteljük a Dinamót, de mindent megteszünk, hogy legyőzzük” – mondta az FK szezont felvezető sajtótájékoztatóján Ilyés Róbert. Az edző ugyanakkor elismerte, egy-egy szélső védőre és centerre még szüksége lenne, az viszont nem zavarja, hogy az évad elején sorra jönnek majd a topcsapatok a Hargita aljába, a Dinamo után a CFR, a Rapid és az Universitatea Craiova.

„Nekem nem gond, hogy rájátszásos együttesek ellen kezdünk, előbb-utóbb mindenkivel kell játszani, és ebben az időszakban talán az FCSB-n kívül nincs olyan csapat, amelynek már kész lenne a játéka” – tette hozzá Ilyés.

Raul Palmes pedig már elsősorban a régebb óta az FK-ban szereplő játékosok vágyát is megfogalmazta: vissza akarnak vágni a 2024-es párharc miatt, amely egy évvel késleltette a Csíkszereda feljutását.

„Az ország egyik nagycsapatával játszunk, és van bennünk revansvágy az osztályozó miatt, ezt érzem a fiúkon is. Legfőbb fegyverünk az összeszokottság lehet, a jó futballistáink mind maradtak, sokan már négy-öt éve együtt játszanak, és az újak is biztosan a segítségünkre lesznek” – nyilatkozta a Honvéd akadémiáján nevelkedő védő, aki 2016–2017-ben az NB I-ben már bemutatkozott, de a román első ligában a hétfői lesz az első mérkőzése.

SUPERLIGA, 1. FORDULÓ

20.30: FK Csíkszereda–Dinamo Bucuresti – élőben az NSO-n!