Tartozás és mellőzés: távozhat Gróf Dávid a Levadiakosztól

Nagyot fordult a világ Gróf Dáviddal: a 35 éves kapus kulcsszerepet játszott abban, hogy az előző idényben feljutott a Levadiakosz a görög első osztályba, s ha nem bajlódott sérüléssel, az élvonalban is rendszeresen védett, összesen nyolc alkalommal. Az utóbbi öt fordulóban azonban kétszer a kispadon ült, háromszor pedig a keretbe sem került – információnk szerint a mellőzés nincs összefüggésben a kapus teljesítményével, máshol kell keresni a megoldást. Úgy tudjuk, a Levadiakosz több játékosának is tartozik (akár több havi fizetéssel is), a klub pedig minden eszközt bevet annak érdekében, hogy elváljanak útjaik.

Az ügy pikantériája, hogy a négyszeres bajnok futballista (az élvonalban a Bp. Honvéddal és a Ferencvárossal, míg egy osztállyal lejjebb a Debreceni VSC-vel és a Levadiakosszal végzett az élen) éppen tavaly nyáron hosszabbította meg szerződését 2026 nyaráig, de a jelek szerint aligha tölti ki.

„Annyit mondhatok, hogy keressük a megoldást – mondta lapunknak Gróf Dávid, aki eddig 47 tétmérkőzésen segítette a görög klubot. – Mindenképpen szeretnék minél hamarabb újra védeni, mert jó formában érzem magam. Sokat tettem jelenlegi csapatomért és még többet tudnék. Nekem az a legfontosabb, hogy játsszak.”