Gróf Dávidnak is gólt rúgna a görög bajnokságban Koszta Márk

A 11. helyen álló Volosz vasárnap délután lép pályára a nyeretlen, 13. helyen álló Levadiakosz otthonában. Koszta az M1 aktuális csatornának elmondta, reményei szerint sikerül betalálnia Gróf kapujába, akivel együtt nyertek bajnokságot a Budapest Honvéddal, de azóta nem tartják a kapcsolatot.

Hozzátette, érzése szerint jól kezdte a szezont, hiszen 11 tétmérkőzésen öt gól és két gólpassz nem rossz teljesítmény, bár a bajnokság legutóbbi három fordulójában nem volt eredményes, ezért kicsit csalódott. „Megvoltak a helyzeteim legutóbb a Panathinaikosz ellen is, de valamiért kimaradtak. Többet kell dolgoznom azért, hogy ezekből is gól szülessen, és akkor tényleg sikeres szezont zárhatok” – vélekedett.

Személyes célja, hogy minél több meccsen pályán lépjen, és az idény végén tíz gól fölötti teljesítménnyel már nagyon boldog lenne. Az egyéni csúcsa 11 találat, amit még a Zalaegerszeg színeiben ért el. Hangsúlyozta, a lehetőség adva van, mert az edzőváltás óta minden meccsen kezdőként számítanak rá.

„A beilleszkedésemet segítette, hogy Kovács Dániel is itt szerepelt a klubnál. Felvettem vele a kapcsolatot, mielőtt ideigazoltam, kérdezgettem a körülményekről, a városról, és mindenben a segítségemre volt. Segített az albérletkeresésben és a csapaton belüli dolgokban is” – mondta a kapusról a nyáron igazolt csatár. Mint kifejtette, nehéz megítélni egy bajnokság színvonalát, de a görög ligát erősnek tartja, már csak azért is, mert az első négy-öt helyezett rendre szerepel az európai kupaporondon.

„Úgy gondolom, jó döntést hoztam, sikerült szintet lépnem. A görög bajnokságot erősebbnek érzem, mint az izraelit, szóval nem bántam meg a döntést” – közölte. Koszta felidézte, hogy a Volosznak legutóbb csak az idény vége felé sikerült kiharcolnia az élvonalban maradást. Ezt az idén szeretnék elkerülni, minél hamarabb biztossá akarják tenni a bennmaradást, sőt a magyar futballista reményei szerint a Konferencia-liga-indulásért is harcban lehetnek.

„Mindenkinek ott van a fejében, mi van, ha tényleg sikerül olyan teljesítményt nyújtania, hogy a szövetségi kapitány behívja a válogatottba. Gyerekként nekem is az volt a vágyam, hogy sikeres pályafutásom legyen, játsszak külföldön, játsszak a nemzeti csapatban, de ez utóbbi sajnos még nem adatott meg” – fejtegette. Meglátása szerint további gólokra, gólpasszokra és játékidőre van szüksége, hogy megkapja a lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Megjegyezte: ugyanabban a bajnokságban játszik, amelyben Ádám Martin, és neki is vannak már góljai, gólpasszai, ezért lehetségesnek tartja, hogy a kapitány elgondolkozik, hogy egyszer őt is kipróbálja.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

15.30: Levadiakosz–Volosz

Levadiakosz: Gróf Dávid

Volosz: Kovács Dániel, Koszta Márk

18.30: Panathinaikosz–Lamia

Panathinaikosz: Kleinheisler László