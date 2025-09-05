Nemzeti Sportrádió

Videó: méhraj miatt szakadt félbe a mérkőzés

2025.09.05. 20:00
Amíg a nézők nyugodtan ülnek a lelátón, addig a játékosok a méhraj miatt a földön fekve próbálják védeni magukat (Fotó: ESPNFC/X)
Címkék
videó felkészülési mérkőzés Tanzánia
Egészen szürreális ok miatt szakadt félbe egy felkészülési mérkőzés Tanzániában, ugyanis a találkozó végén egy méhraj vonult el a pálya körül, védekezésképp pedig a labdarúgók (egy része), a szakmai stábok, a labdaszedők, a hivatalos személyek, sőt, még az operatőrök is a földre feküdtek, hogy minél kisebb eséllyel csípjék meg őket a méhek. Ugyanakkor a szurkolók az esetről készült felvételek alapján meglehetősen nyugodtan ültek a lelátón a méhraj vonulása közben, illetve két labdarúgó és az egyik partjelző is nyugodtan sétálgatott a pályán folytatásra várva.

 

videó felkészülési mérkőzés Tanzánia
