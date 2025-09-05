Videó: méhraj miatt szakadt félbe a mérkőzés

Egészen szürreális ok miatt szakadt félbe egy felkészülési mérkőzés Tanzániában, ugyanis a találkozó végén egy méhraj vonult el a pálya körül, védekezésképp pedig a labdarúgók (egy része), a szakmai stábok, a labdaszedők, a hivatalos személyek, sőt, még az operatőrök is a földre feküdtek, hogy minél kisebb eséllyel csípjék meg őket a méhek. Ugyanakkor a szurkolók az esetről készült felvételek alapján meglehetősen nyugodtan ültek a lelátón a méhraj vonulása közben, illetve két labdarúgó és az egyik partjelző is nyugodtan sétálgatott a pályán folytatásra várva.

A Tanzanian football match was halted as a swarm of bees passed by, forcing players, the technical area, camera crew, and match officials to lie flat on the ground to avoid stings 😳 (via @azamtvtz) pic.twitter.com/JwLfBN0TKC — ESPN FC (@ESPNFC) September 4, 2025