Venezuela és Peru is menesztette szövetségi kapitányát

2025.09.11. 21:59
Elődeihez hasonlóan Fernando Batista sem tett csodát a venezuelai válogatott élén, meg is köszönték a munkáját (Fotó: Getty Images)
Fernando Batista Oscar Ibanez perui válogatott venezuelai válogatott
A venezuelai és a perui szövetség is menesztette a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát, miután egyik csapat sem jutott ki a jövő évi világbajnokságra.

A venezuelaiak a selejtező keddi, utolsó fordulójában 6–3-ra kikaptak a vendég Kolumbiától, így még a pótselejtezőről is lemaradtak, és változatlanul övék az egyetlen dél-amerikai gárda, amely sosem jutott ki még vb-re. Ezek után csütörtökön megköszönték Fernando Batista szövetségi kapitány munkáját.

A peruiak vb-s reménye már korábban elszállt, lévén a tízcsapatos selejtezőben csak Chilét tudták megelőzni, ezért Oscar Ibanez szövetségi kapitánynak távoznia kellett.

Dél-Amerikából Argentína, Brazília, Uruguay, Ecuador, Kolumbia és Paraguay jutott ki egyenes ágon a vb-re, míg az interkontinentális pótselejtezőt érő hetedik helyet Bolívia szerezte meg.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő jövő évi világbajnokság – a torna történetében először – 48 csapatos lesz.

 

