Venezuela és Peru is menesztette szövetségi kapitányát

A venezuelaiak a selejtező keddi, utolsó fordulójában 6–3-ra kikaptak a vendég Kolumbiától, így még a pótselejtezőről is lemaradtak, és változatlanul övék az egyetlen dél-amerikai gárda, amely sosem jutott ki még vb-re. Ezek után csütörtökön megköszönték Fernando Batista szövetségi kapitány munkáját.

A peruiak vb-s reménye már korábban elszállt, lévén a tízcsapatos selejtezőben csak Chilét tudták megelőzni, ezért Oscar Ibanez szövetségi kapitánynak távoznia kellett.

Dél-Amerikából Argentína, Brazília, Uruguay, Ecuador, Kolumbia és Paraguay jutott ki egyenes ágon a vb-re, míg az interkontinentális pótselejtezőt érő hetedik helyet Bolívia szerezte meg.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő jövő évi világbajnokság – a torna történetében először – 48 csapatos lesz.