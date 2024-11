Vb 2026: Vinícius 11-est rontott, Brazília nem nyert Venezuelában; Argentína még rosszabbul járt...

Az előző két meccsét egyaránt megnyerte Brazília a dél-amerikai vb-selejtezősorozatban, Venezuela ellen azonban ismét a rosszabbik arcát mutatta az ötszörös világbajnok. Pedig a nagy sztárok közül Vinícius Júnior és Raphinha is a pályán volt, egyedül Rodrygo hiányzott sérülés miatt. Az első félidő hajrájában meg is szerezte a vezetést a brazil együttes, Raphinha ragyogó szabadrúgása a kapufáról vágódott a venezuelai kapuba a 43. percben. A második félidőt cserével kezdték a hazaiak, és ezt nagyon jól tették, mert a pályára küldött Telasco Segoviának egy perc sem kellett, hogy egyenlítsen: a 17 méterről leadott életerős, ámde középre tartó lövését némi meglepetésre nem tudta kiütni Ederson. A brazilok a 60. percben hatalmas esélyt kaptak arra, hogy visszavegyék a vezetést: a kiugró Viníciust elgázolta a kapujából kifutó Rafael Romo, aki azonban azonnal javította is a hibáját, ugyanis kivédte az Aranylabda-gála nagy vesztésének a gyenge lövését. Vinícius aztán még a kipattanóból is gólt szerezhetett volna, de ekkor meg balszerencséjére eltörte a labdát, amely így a kapu mellé pattant. A 89. percben a venezuelai Alexander Gonzálezt egy ütés miatt még kiállította a játékvezető, de az eredmény már nem változott, Brazíliának be kellett érnie az egy ponttal Venezuela ellen. 1–1

A Lionel Messivel a kezdőcsapatban felálló vb-címvédő Argentína még rosszabbul járt Paraguay otthonában – pedig Lautaro Martínez egy lapos lövéssel már a 11. percben megszerezte a vezetést csapatának. A gólt les gyanúja miatt még videózták, de végül felkerült az eredményjelzőre. Túl sokáig nem örülhetett a vezetésnek Argentína, a 19. percben Antonio Sanabria egy beadás után ollózva, csodálatos mozdulattal vette be Emiliano Martínez kapuját – alighanem ez a gól nemcsak a játéknap, de az egész selejtezősorozat egyik legszebb találata is lesz. Az első félidőben újabb gól már nem született, de a fordulás után gyorsan gólt szerzett Paraguay: a 47. percben Omar Alderetéről megfeledkeztek az argentin védők, a paraguayiak játékosa pedig közelről védhetetlen gólt fejelt Martínez kapujába. S mint kiderült, Paraguay ezzel nemcsak a vezetést szerezte meg, de a meccset is megnyerte. 2–1

A játéknap harmadik meccse nagyon simán alakult: a bolíviai válogatott José Sagredo kiállítása miatt már a 24. percben megfogyatkozott az addig is hatalmas fölényben futballozó Ecuador otthonában, a hazai csapat pedig az ezért megítélt tizenegyest rögtön gólra is váltotta Enner Valencia révén. A továbbiakban még Gonzalo Plata és Alan Minda is betalált – előbbi kétszer is –, így Ecuador a papírformának megfelelően otthon tartotta a három pontot. 4–0

DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ

11. FORDULÓ

Venezuela–Brazília 1–1 (T. Segovia 46., ill. Raphinha 43.)

Kiállítva: A. González (89. – Venezuela)

Paraguay–Argentína 2–1 (Sanabria 19., Alderete 47., ill. L. Martínez 11.)

Ecuador–Bolívia 4–0 (E. Valencia 26. – 11-esből, G. Plata 28., 49., Minda 61.)

Kiállítva: Sagredo (24. – Bolívia)