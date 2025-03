Baráth Péter: Rendszeresen kezdő és bajnok akarok lenni

Az idényben először zárt játéknapot a lengyel bajnokság élén a Raków. Az előző évadban hetedik csapat a tizedik fordulóban kapaszkodott fel a dobogóra, azóta pedig szárnyal, legutóbbi öt bajnokiját megnyerte. A sorozatnak értelemszerűen nagyon örül Baráth Péter, a czestochowaiak középpályása, aki, ha minden jól megy, az idény végén bajnoki elsőséget ünnepelhet. A Ferencváros kötelékébe tartozó kétszeres válogatott futballista 2024 januárjában írt alá kölcsönmegállapodást a klubbal, amely elégedett volt a teljesítményével, ezért 2025. június 30-ig új szerződést kötött vele.

Noha játékpercekkel nem halmozzák el a debreceni nevelést (az első szezonjában tíz meccsen 234, ebben az idényben tizenhat bajnokin 431 percet töltött a pályán), az új év óta egyre több lehetőséget kap. Március 8-án megszerezte első gólját, a Piast Gliwice elleni idegenbeli bajnokin csereként beállva állította be a 3–0-s végeredményt – a gólörömében minden benne volt…

„A Diósgyőr elleni téli felkészülési mérkőzésen is betaláltam, de azért az más volt, mint a lengyel bajnokságban gólt szerezni – mondta a Nemzeti Sportnak Baráth Péter. – Sokszor szenvedtem játékhiányban, hosszú ideje nem szereztem gólt, az ezt megelőzőt még a DVSC-ben lőttem, illetve szereztem egyet az U21-es válogatottban. A gól­örömömön látszott is, mi játszódik le bennem – átfutott az agyamon, mennyi munkába került ez a régen várt gól.”

A futballista jó felkészülésen van túl, több mérkőzést végigjátszott, elkapta a fonalat, a bajnoki rajtra beverekedte magát belső védőként a kezdő tizenegybe, ám kisebb sérülése visszavetette, azóta csereként kap lehetőséget.

„Érzem magamon a fejlődést, napról napra érettebb vagyok taktikailag, és folyamatosan erősödöm. Célom, hogy visszanyerjem a helyemet a kezdőben, mert jól indult az évem. Belső védőként sikerült bekerülnöm, bár inkább a hatos vagy a nyolcas posztján vesznek számításba. Ott azonban nincs egyszerű feladatom, mert a két legtöbbet foglalkoztatott középpályás szerepel a tengelyben, nehéz kirobbantani őket. Az edzéseken azért teperek, hogy megmutassam, felveszem a versenyt velük, és ha bármi történik, éljek a lehetőséggel.”

A bajnokságból kilenc forduló van hátra, a Raków sorsolása pedig kedvező, hiszen hét alsóházi csapattal kell megharcolnia a pontokért, csak két rangadó vár rá, a Pogon Szczecin (4.) és a Jagiellonia Bialystok (2.) ellen.

„Bajnoki címre törünk, ami nem valóságtól elrugaszkodott cél, hiszen a klub két éve nyerte meg fennállása során először. Sok van még hátra az idényből, az első három helyezett között néhány pont a különbség, kiélezett a csata. Elég erős csapatunk van, erőnlétileg rendben vagyunk, sokszor a hosszabbításban nyerünk meccset, úgyhogy bizakodva várom a folytatást.”

A siker kovácsa ezúttal is Marek Papszun. Az ötvenéves szakember történelem és testnevelés szakon végzett, Zabki kisvárosában volt középiskolai tanár, ám a futball iránti csillapíthatatlan szenvedélye nem lankadt, edzősködésre adta a fejét. Eleinte az iskolai munka mellett vállalt edzéseket, majd amikor a Rakówot a 2017-es idény végén felvitte a harmadik ligából a másodikba, ott kellett hagynia a gimnáziumot. Azóta bajnokot faragott a kiscsapatból, amelyet a 2023-as történelmi elsőség után egy évre elhagyott, hogy aztán visszatérjen – jó esély van rá, hogy ismét felér vele a csúcsra.

„Erőskezű edző, akinek ha valami nem tetszik, nem kertel, elmondja akár az egész csapat előtt a véleményét – árulta el Baráth Péter. – Taktikailag nagy fegyelmet követel, a pályán kívül is elvárja a profi hozzáállást. Taktikáját intenzív futások jellemzik, a letámadás a legfontosabb eleme, emellett próbálunk a földön játszani. Vannak különleges kérései: például minden mérkőzést magunknak kell értékelnünk egy kérdéssorra válaszolva, aminek az a célja, hogy a játékos felismerje, ha hibázott, és új nézőpontból világítsa meg saját magának a meccset, milyen elemek voltak jók vagy kevésbé jók. Mindennap van videóelemzés, alapos a felkészítésünk a meccsekre – aligha meglepő, szétcincáljuk az ellenfelek játékát. Marek Papszun hatalmas stábbal dolgozik, tizenöt-húsz segítője van, abból tíz edző, és mindenkinek megvan a maga feladata. Naponta elemezzük az edzésfelvételeket is, akár egyénileg, akár külön-külön a középpályásokkal, mindig kiemeli a lényeget. A Nemzeti Sporthoz hasonlóan osztályozza a játékosokat, és időnként megosztja az értékeléseket a társasággal. Nem szokványosak a módszerei, de lehet, ettől is vagyunk ott, ahol. Bízom benne, hogy az irányításával bajnokok leszünk, az egyéni célom pedig, hogy egyre több lehetőséget kapjak tavasszal. Ha rendben lesz a teljesítményem, és a Raków él a szerződésembe foglalt opcióval, sokat fejlődhetek a nemzetközi kupameccseken és a lengyel bajnokságban, amely a statisztikák szerint jóval intenzívebb a magyarnál.”

Papp Gábor, a YUNIk Management ügyvezetője, a játékos ügynöke: „Baráth Péter mindkét idei meccsét láttam, amelyen kezdett, így bátran ki merem jelenteni, hogy az elmúlt egy évben rengeteget lépett előre, szinte a játék valamennyi elemében. A szerencsével hadilábon álltunk néhány fordulópont esetében – elég csak a legutóbbi sérülésére gondolni, amit egy hosszú, nyögvenyelős időszakot követően nehezen viselt. Hiába a parádés teljesítmény, távolodott a kezdő, elúszott a válogatott keret egy pillanat alatt. Ezzel együtt meggyőződésem, hogy a szerencsének erőteljesen csökken a jelentősége hosszú távon, úgyhogy abszolút bizakodó vagyok a folytatást illetően.”