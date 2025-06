A mieink még a rajtra várnak, a dél-amerikai óriások pedig már kijutottak – így áll a 2026-os vb selejtezője

Ecuadori fal: csak öt gólt kapott eddig a csapat

Közülük kettő, a címvédő Argentína és a rekordgyőztes Brazília már ki is jutott a vb-re, továbbá Ecuador is kivívta a helyét a tornán. Három további automatikus kijutást érő hely, valamint egy interkontinentális pótselejtezős pozíció kiadó, így a hátralévő fordulók még drámát is tartogathatnak. Argentína nem okozott sok felesleges izgalmat rajongóinak, már négy fordulóval a vége előtt kijutott a vb-re, azóta is fölényesen, tízpontos előnnyel vezeti a tabellát. Lionel Messiék stabil teljesítményt nyújtanak, amibe néhány váratlan botlás – például a Paraguay elleni vereség – is belefért. A brazil válogatott már sokkal hullámzóbb formát mutatott, de a szövetségi kapitány posztjára nemrégiben kinevezett Carlo Ancelotti irányításával, a Paraguay elleni 1–0-s sikernek köszönhetően már szintén kvalifikált. Pedig sokáig valós veszélyben volt, reális esély mutatkozott arra, hogy története során először lemarad a világbajnokságról, főleg a Paraguay elleni idegenbeli vereség és a sorozatos döntetlenek után. Ecuador pedig a hárompontos levonás (amelyet azért kapott, mert Byron Castillo hamis születési okmányokat használt az előző vb-selejtezős ciklusban) ellenére is kiegyensúlyozott teljesítménnyel, kevés kapott góllal (mindössze öt, 16 meccsen!) jutott ki.

Alexis Sánchezt (jobbra) a labdától, a chilei csapatot meg a 2026-os vb-től tartották távol a selejtezőben (Fotó: Reuters)

Uruguay, Paraguay és Kolumbia is célba érhet

A további három automatikus helyért zajló versenyfutásban Uruguay, Paraguay és Kolumbia áll a legjobban. Előbbi kettő mindössze egy-egy pontra van attól, hogy matematikailag is biztosítsa részvételét, Kolumbia pedig négy ponttal előzi meg a hetedik helyezett Venezuelát, amit a hátralévő két fordulóban jó eséllyel meg tud őrizni. Paraguay Gustavo Alfaro irányításával váratlanul stabil és szervezett csapattá vált, több nagyágyút legyőzött, így Brazíliát és Argentínát is. Kolumbia a selejtező közepén még bomba formában volt, de az utóbbi időben belső feszültségek, öltözői problémák és a hullámzó teljesítmény miatt veszélybe került a kijutása, bár mint említettük, nagy előnye van Vene­zuelával szemben. Az utolsó fordulóban a két csapat éppen egymással találkozik – a Vinotinto történelmi esély előtt áll, az egyetlen dél-amerikai válogatott, amely sohasem szerepelt még vb-n.

Totális összeomlás, Chile már nem reménykedhet

A sorozat meglepetése, hogy Chile biztosan, Peru pedig szinte biztosan lemarad a világbajnokságról: mindkét válogatott gyenge teljesítményt nyújtott, előbbinek matematikailag is elszálltak az esélyei. Peru is csak akkor reménykedhet az interkontinentális pótselejtezőben, ha mindkét hátralévő meccsét megnyeri, Venezuela pedig mindkettőt elveszíti, miközben Bolívia legfeljebb egy pontot szerez. A kudarc okait keresve: a chilei válogatott gerincét még mindig a 2015-ös és 2016-os Copa América-győztes generáció tagjai (Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel) adják, akik közül többen már pályafutásuk vége felé járnak. Az utódlás nem sikerült, az új generáció nem tudta átvenni a stafétabotot. Gyenge a csapat támadójátéka, mindössze kilenc gólt szerzett 16 meccsen, miközben 24-et kapott. Több szövetségi kapitány is próbálkozott, de egyik sem tudott tartósan eredményes csapatot építeni, különösen a hazai pályán elszenvedett kudarcok törték meg a csapat önbizalmát is. Még harmatosabb támadójátékot mutatott Peru, amely az eddigi 16 találkozóján mindössze hatszor volt eredményes. Az első nyolc fordulóban nyeretlen maradt, és csak a kilencedik meccsen, Uruguay ellen tudott először győzni (1–0), ez a gyenge rajt meghatározta az egész sorozatát. A csapatkapitány, Carlos Zambrano is többször nyilatkozott arról, mennyire megviseli a játékosokat a folyamatos kudarc, és hogy a szurkolók is elvesztették a hitüket – ennek ellenére a csapat küzdött az utolsó pillanatig, de több meghatározó játékos sérülése vagy formahanyatlása is sújtotta a gárdát. Bár a perui védelem többnyire stabil volt, a kulcspillanatokban a futballisták sokat hibáztak hátul, jó néhány pontot veszítettek a hajrában kapott gólok miatt.

Sok új szín a világbajnoki palettán

A 2026-os vb bővített mezőnye új lehetőségeket és sok meglepetést is hozott az Európán és Dél-Amerikán kívüli kvalifikációs sorozatokban. A hajrához közeledve Ázsiában, Afrikában, a CONCACAF-zónában (Észak- és Közép-Amerika) és Óceániában is akadnak már biztos kijutók, nagy visszatérők, történelmi esély előtt álló kiscsapatok, valamint néhány kontinentális nagy­ágyú, amelynek sorsa még nem dőlt el.

Ázsiában már hat válogatott – Japán, Irán, Dél-Korea, Ausztrália, Üzbegisztán és Jordánia – biztossá tette a helyét a világbajnokságon. Japán és Irán veretlenül, magabiztos teljesítménnyel jutott ki. Dél-Korea és Ausztrália is hozta a papírformát, bár az ausztráloknak edzőváltásra is szükségük volt, hogy stabilizálják a helyzetüket. A legnagyobb szenzációt Üzbegisztán és Jordánia szolgáltatta: mindkét ország története során először lesz ott a világbajnokságon, ezzel új színt hozva a tornára. A fennmaradó két automatikus helyért és az interkontinentális pótselejtezőért még nagy a harc. Szaúd-Arábia és Katar számára a negyedik körben kihívást jelent, hogy olyan feltörekvő csapatokkal kell megküzdenie, mint az Arab Emírségek, Irak, Omán vagy a meglepetéscsapat, a Patrick Kluivert szövetségi kapitány vezette Indonézia. Utóbbi különösen nagy figyelmet kap, hiszen a szaúdiak elleni bravúros győzelmével szintén történelmi esély előtt áll, ahogyan Palesztina is, amely a Dél-Korea elleni döntetlenjével jelezte, számolni kell vele.

A korábbi kiváló csatár, Patrick Kluviert szakvezetőként mindent megtesz Indonézia vb-re jutása érdekében (Fotó: AFP)

Afrikában a bővített, kilenc automatikus kijutó hely minden eddiginél szorosabbá tette a csoportküzdelmeket. Jelenleg Egyiptom, Marokkó, Elefántcsontpart, Algéria, Tunézia, Dél-Afrika, a Zöld-foki-szigetek, a Kongói DK és Ghána vezeti a maga csoportját, de a helyzet több csoportban is rendkívül éles (egy csapat majd még a csoportmásodikok közül is kvalifikál). Egyiptom Mohamed Szalah vezetésével veretlenül menetel, Marokkó pedig a katari vb-elődöntős lendületét viszi tovább. A legnagyobb meglepetés a Comore-szigetek szereplése, amely Ghánával fej fej mellett harcol a csoportelsőségért, és történelmi kijutás küszöbén áll. A nagycsapatok közül Nigéria bajban van: a vártnál jóval gyengébb teljesítménnyel csak a harmadik helyen áll csoportjában, és ha nem javul, lemarad a vb-ről. Dél-Afrika ugyan vezeti a csoportját, ám egy játékos jogosulatlan szereplése miatt pontlevonás fenyegeti, ami újabb drámát hozhat. Szenegál, Kamerun, Burkina Faso, Szudán és Sierra Leone is versenyben van a csoportgyőzelemért, így kiélezett végjáték várható.

A CONCACAF-zónában a három rendező ország – Egyesült Államok, Mexikó és Kanada – automatikus vb-résztvevő, a maradék helyekért pedig minden eddiginél több kiscsapat szállt harcba. A végső, 12 csapatos körben olyan válogatottak is ott vannak, mint Curacao, Nicaragua, Guatemala, Suriname és Bermuda, amelyek közül többen elsőbálozók lehetnek. Curacao eddig százszázalékos teljesítménnyel, 15 szerzett góllal hívta fel magára a figyelmet, Nicaragua, Guatemala és Suriname ugyancsak jó eséllyel folytathatja a versenyfutást. A hagyományos közép-amerikai nagyok – Honduras, Costa Rica, Panama és Jamaica – egyelőre jól állnak, de a végső körben minden pontnak óriási jelentősége lesz, egy-egy vereség a kijutásba is kerülhet, miközben a kisebb nemzetek minden eddiginél közelebb kerültek a vb-álomhoz.

Óceániának most először jut egy fix hely, ez Új-Zélandé lett, amely a regionális döntőben 3–0-ra legyőzte Új-Kaledóniát.

Állami kitüntetés az üzbég futballhősöknek

Munkaszüneti nappá nyilvánították június 6-át Üzbegisztánban, az egész ország örömmámorban úszott a főváros, Taskent utcáin. Nem is csoda, hiszen egy nappal korábban a válogatott története során először kijutott a világbajnokságra, miután a kvalifikációhoz hiányzó egy pontot megszerezve 0–0-s döntetlent játszott az Arab Emírségek otthonában. Az üzbég miniszterelnök, Shavkat Mirziyoyev korábbi ígéretéhez híven a válogatott játékosai és stábja csaknem egymillió eurós pénzjutalomban és állami kitüntetésben részesültek az ország történetének legnagyobb sportsikere után. A mérkőzés másnapján Timur Kapadze szövetségi kapitány eksztázisban nyilatkozott.

„Hosszú utat tettünk meg és nagyszerű eredményt értünk el – mondta az Ázsiai Labdarúgó-szövetség oldalának a 43 esztendős szakvezető. – Ez a győzelem mindannyiunké. Folyamatosan csörög a telefonom, rengetegen felkerestek, köszönöm a kedves szavakat. Mindenki támogat minket, imádkozik értünk, ezek a győzelmi kívánságok inspirációt jelentettek nekünk. Játékosaink az összes mérkőzésen elszántan futballoztak, minden tőlük telhetőt megtettek, ezért értük el ezt az eredményt.”

Shavkat Mirziyoyev üzbég elnök busásan megjutalmazta a vb-re jutókat (Fotó: Reuters)

Világraszóló sikert ért el aznap Jordánia is: Omán elleni 3–0-s győzelme, illetve Irak Dél-Korea elleni veresége (0–2) szintén történelmi vb-kijutást eredményezett, először szerepelhet a válogatott a seregszemlén. A mezőny 48 csapatosra bővítése révén több nemzet is ugyanilyen nagy lehetőség kapujában áll. Afrikában a Zöld-foki-szigetek parádés játékára senki sem számított, illetve arra sem, hogy a selejtező ezen szakaszában megelőzi a kontinens kiemelkedő csapatát, Kamerunt. A „kék cápák” jelenleg a D-csoport élén állnak, az eddigi hat mérkőzésükön egy vereség mellett négy győzelem és egy döntetlen a mérlegük, előnyük egy pont a kameruni válogatott előtt, s öt a harmadik helyen álló Líbiával szemben. Mivel Afrikában is legközelebb szeptemberben rendeznek vb-selejtezős meccseket, néhány hónapig biztosan csoportelsők maradnak. Az első hely megtartása garantálja a 2026-os világbajnokságra jutást, míg a második hely megszerzése pótselejtezős szereplésre jogosít fel.

Noha Európában még csak négy forduló ment le – azok is csak néhány csoportban –, akad egy-két nemzet, amely eddigi teljesítménye alapján jó eséllyel harcban lehet első világbajnoki részvételéért. Finnország hét szerzett pontjával vezeti a G-csoportot, s bár Hollandia csak egy pont lemaradással – két meccsel kevesebbet játszva – követi, a pótselejtezős, második helyért minden bizonnyal óriási csatát vív majd a krízishelyzetben lévő (három találkozó után szintén hatpontos) Lengyelországgal. Az I-csoport szintén izgalmasan alakul, Norvégia négy találkozó után hibátlan, a gyengélkedő Olaszország bukdácsolását Izrael használhatja ki, egy meccsel többet játszva három pont az előnye az olaszokkal szemben. A J-csoport élén Észak-Macedónia áll négy mérkőzést követően nyolc ponttal, a második Wales ugyanennyi találkozón hetet szerzett. Itt Belgium a harmadik két meccsen szerzett négy pontjával – izgalmasan alakulhat itt is az ősz…

S. N.