Neymart BL-szereplők akarják?; az Arsenalnak a csatárvásárlással, a Lipcsének az edzőkereséssel vannak gondjai

EZ TÖRTÉNT KEDDEN AZ ÁTIGAZOLÁSI PIACON

Ez a nap nem hozott nagy szenzációt a nemzetközi piacon.

A korábbi spanyol válogatott Gonzalo Villar Dani Olmo nyomdokaiba lépett, ugyanis a Dinamo Zagrebhez igazolt, míg szintén a spanyol piachoz kapcsolódik Alberto Moleiro klubváltása, aki a Las Palmas mezét cserélte fel a Villarrealéra. A Betis Álvaro Valles személyében kapust igazolt, míg a Valencia középpályását, Javi Guerrát az AC Milan akarja megszerezni, de a hírek szerint a „denevérek” elutasították a milánói piros-feketék első ajánlatát.

A Premier League-ben szereplő Brighton olasz válogatott hátvéddel erősített Diego Coppola személyében, a Chelsea sajtóhírek szerint ajánlatot tett Jamie Gittensért – akit állítólag csak a londoni csapat érdekel –, ám a Dortmund kevesli a 42 millió fontot. Úgy hírlik, a Tottenham hajlandó lenne megválni Szon Hung Mintől, míg a Wolverhampton úgy tűnik, 25 millió euróért szerződteti a Celta Vigo szélsőjét, Fer Lópezt.

Az Arsenal Benjamin Seskót és Viktor Gyökerest is szívesen látná soraiban, de a hírek szerint a londoni klub sokallja mindkét csatár vételárát.

A Parmánál olasz sajtóhírek szerint Mark van Bommel a legesélyesebb Cristian Chivu pótlására, a Pisából távozó Filippo Inzaghi a Palermo szakvezetője lett, Szabó Levente csapata, a német másodosztályú Eintracht Braunschweig kispadjára pedig Heiner Backhaus ül le.

Az RB Leipzig továbbra is dolgozik a Werder Bremennel szerződésben álló Ole Werner megszerzésén, de a hírek szerint a szaúdi Al-Ahlinál dolgozó Matthias Jaissle lehet a B-terv a kispadra, ha előbbi edző szerződtetése kútba esik.

Édesapák nyilatkoztak: Kerkez Milos apja szerint fia hamarosan a Liverpool játékosa lesz, míg Neymar édesapja szerint BL-ben szereplő csapatok is szerződtetnék a fiát.

A magyar élvonalban a Ferencvárosnál bejelentették Jonathan Levi érkezését, a DVSC pedig közölte, hogy Sergio Navarro a Loki új vezetőedzője, miközben Krisztijan Malinov a közösségi oldalán számolt be róla, hogy távozik Debrecenből.

Az NB II-ben Pethő Bence a korábbi híreknek megfelelően a Kazincbarcikától a Vasashoz igazolt, a Budafok szerződtette az elmúlt hat évben Gyirmóton védő Hársfalvi Andrást, Mezőkövesdről távozott Farkas Dániel, az Ajka pedig hivatalosan is megerősítette, hogy Tajthy Tamás és Nikola Pantovics is máshol folytatja a pályafutását. A másodosztályból sereghajtóként kiesett Tatabánya Eördögh András távozását jelentette be, míg Boér Gábor még közelebb került a Fehérvár FC kispadjához.

A Niké Ligában szereplő Komárom bejelentette a korábbi szlovák válogatott Kiss Filip szerződtetését, az MTK-tól távozó Végh Bence a Csíkszeredánál folytatja pályafutását, míg a DAC szerződtette a szlovén középső védőt, Kleman Nemanicot.