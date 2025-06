Kerkez bejelentésére még várni kell; megvan az RB Leipzig vezetőedzője; a hazai piac is felpörgött

EZ TÖRTÉNT KEDDEN AZ ÁTIGAZOLÁSI PIACON

Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano másfél óráig bírta, hogy ma ne posztoljon Kerkez Milosról, a magyar válogatott szélső védőről kora délután derült ki – nem hivatalosan –, hogy átment a Liverpoolnál az orvosi vizsgálaton, s elvileg alá is írta szerződését, ennek ellenére a hivatalos bejelentés még nem történt meg. Közben megtudhattuk, hogy a Santos meghosszabbítaná Neymar hamarosan lejáró szerződését, a dán élvonalbeli Nordsjaelland viszont már tényként közölte, hogy meghosszabbította Michael Essien szerződését.

Az a hír is bejárta a sajtót kedden, hogy az Arsenal beszállna a PSG-s Bradley Barcolárt zajló versenyfutásba, és az „ágyúsok” még Gabriel Martinellitől is megválnának, hogy helyet csináljanak a 22 éves játékosnak, bár úgy tűnik, a párizsiak semmiképp sem válnának meg üdvöskéjüktől. A Liverpool és a Napoli megkezdte a tárgyalásokat Darwin Núnez kapcsán, a Nottingham Forest elutasította a Newcastle United Anthony Elangáért tett 45 millió fontos ajánlatát, Thomas Müller Los Angeles-i szerződéséhez pedig az Adidas járulhat hozzá.

A hivatalos üzletek sorát gyarapította, hogy a Tottenham japán védőt (Takai Kota) igazolt, a Celta Vigo Ferran Jutglával erősített, a ír bajnokcsapat edzője, Damien Duff meg felmondott a Shelbourne FC-nél. Az RB Leipzig viszont bejelentette új vezetőedzőjét Ole Werner személyében.

Beszámoltunk a néhány nap szünet után folytatódó Gyökeres-saga újabb epizódjáról, de Nico Williams kapcsán is volt fejlemény, ugyanis a Barcelona július 1-jén vagy 2-án fizetheti ki a játékos kivásárlási árát az Athletic Bilbaónak, míg Ansu Fati szinten biztosan kölcsönbe kerül a Monacóhoz. Emellett egy formálódni látszó kapuskeringő egyik első állomásáról is szót ejtettünk, amely Jan Oblakot és Emiliano Martínezt érintheti, míg Fernando Muslera elhagyja Európát – az uruguayi kapus az argentin Estudiantesnél folytatja pályafutását –, a Manchester City védője, Juma Bah pedig kölcsönben Nizzában folytathatja.

Idehaza is voltak események bőven. A Ferencváros belga védő (Toon Raemaekers) érkezéséről számolt be, a DVSC spanyol középpályással, Fran Manzanarával bővítette keretét, viszont Brandon Domingues távozott, méghozzá Spanyolországba. Az Újpest jelezte, Banai Dávid hosszabbított, miközben Simon Krisztián visszavonult a profi futballtól, Vincent Onovo pedig a közösségi oldalán búcsúzott el a lila-fehérektől.

A ZTE bejelentette új vezetőedzőjét, Nuno Campost, a Fehérvár új igazolásáról (Mukra Benedek) is ejtettünk szót, miközben Ivan Milicevic távozott a Viditől a dán AC Horsenshez. A fehérváriakhoz kapcsolódó hír még, hogy érkezhet Kálnoki-Kis Zsombor, viszont Dala Martin a Puskás Akadémiához kerülhet, ugyanakkor a felcsútiaktól több játékos is átmehet az NB II-es csapathoz. Az MTK-tól távozó szerb légiósról, Nemanja Antonovról is megemlékeztünk, a Kazincbarcika Mihajlo Meszhi érkezéséről számolt be, a paksi Szabó Bálint Csíkszeredára kerülhet, a másodosztályú Kozármisleny pedig két támadóval erősített.

