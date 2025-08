Svájci válogatott középpályást igazolt a Milan – szerdai transzferhíradó

Javában pörögnek az események az európai kupaporondon, szép sorban indulnak az őszi-tavaszi rendszerű bajnokságok, az NB I-ben már a második fordulón is túl vagyunk, azonban a nyári futballhírek jó része továbbra is az átigazolási információkra, transzferpletykákra összpontosít. A piac monitorozását szerdán is folytattuk, ennek az összefoglalója következik.

A LEGFONTOSABB DÉLELŐTTI ÉS KORA DÉLUTÁNI FEJLEMÉNYEK Fabrizio Romano szerint Benjamin Sesko nemcsak hogy Manchestert választaná, hanem meg is egyezett a Uniteddel a személyes feltételekről. A szlovén válogatott csatár 2030-ig írhat alá a „vörös ördögöknél”, akik folytatják a tárgyalásokat az RB Leipziggel. A Liverpool után maga a játékos, Darwin Núnez is igent mondott az Al-Hilalnak a megbízható Gianluca Di Marzio szerint. A forrás úgy tudja, hogy a szaúdi klub elfogadta az uruguayi válogatott csatár fizetésigényét. Hamarosan jöhetnek az aláírást megelőző orvosi vizsgálatok. A „vörösök” 65 millió euróval gazdagodnak az üzletnek köszönhetően. A lengyel másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Wisla Kraków saját hivatalos oldalán jelentette be, hogy Kiss Tamás távozik, az Anorthoszisz pedig a magyar szélső érkezéséről számolt be. Sztanyiszlav Csercseszov lesz az orosz élvonalbeli bajnokságot nagyon rosszul kezdő Ahmat Groznij vezetőedzője. Az oszét tréner munkáját a Ferencvároshoz hasonlóan Máté Csaba segíti. Már délutáni történés, hogy Marc Cucurella a jövőben is marad a Chelsea-nél, amely minden bizonnyal hamarosan meghosszabbítja az Európa-bajnok hátvéd szerződését. Az AC Milan bejelentette, hogy szerződtette a svájci válogatott középpályását, Ardon Jasharit, az Olympique Marseille pedig kölcsönvette az amerikai válogatott Timothy Weah-t. A legfontosabb délutáni történés, hogy az MLS-ben szereplő Vancouver Whitecaps bejelentette a világbajnok német támadó, Thomas Müller érkezését. Eközben az Aston Villa várhatóan meghosszabbítja Lucas Digne szerződését, míg a Paris Saint-Germain portugál válogatott támadóját, Goncalo Ramost a Liverpool mellett immáron az Aston Villa és a Newcastle is csábítja. A LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEK, BEJELENTÉSEK ÉS PLETYKÁK, PERCRŐL PERCRE