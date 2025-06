C. Ronaldo hosszabbítani készül Szaúd-Arábiában, Balotelli Spanyolországba kerülhet

EZ TÖRTÉNT SZERDÁN AZ ÁTIGAZOLÁSI PIACON

A hírek áradatát az az információ nyitotta, miszerint Mike Maignan (egyelőre) nem igazol sehova az AC Milanból. A piros-feketékkel kapcsolatos hír mé, hogy Luka Modric szinte biztosan az Allegri-csapatban folytatja pályafutását. Két jól ismert játékos is Monacóban köthet ki, Paul Pogba szabadon igazolhatóként szerződik a hercegségbe, míg Ansu Fatit a Barcelona adja kölcsönbe. S ha már Barca: a katalán klub jó eséllyel Mallorcára értékesíti az elmúlt idényben kevés játékpercet kapó Pablo Torrét, viszont a bilbaói Nico Williams ügye bonyolódni látszik.

Eldőlt Neymar rövid távú jövője, a 33 éves kiválóság az év végéig meghosszabbította szerződését a Santosszal, s állítólag Cristiano Ronaldo is marad jelenlegi csapatánál, a szaúdi Al-Naszrnél. Szintén érdekes hír volt szerdán, hogy Mario Balotelli képviselője elvileg felajánlotta a támadót a spanyol harmadosztályú Real Murciának.

Beröffentette az átigazolási motort a francia élvonalba jutó Paris FC, s rövid időn belül két transzfert is bejelentett Nhoa Sangui és Moses Simon személyében, a Lille Olivier Giroud-ért jelentkezett be, a Nice pedig kölcsönvette Juma Bah-t a Manchester Citytől, miközben a Bournemouth Max Aaronst adta kölcsön a Rangersnek. Elkezdett mozgolódni az angol élvonalba visszajutó Sunderland is, amely a Nice lengyel kapusára, Marcin Bulkára vetett szemet, míg a másik PL-újonc, a Burnley be is jelentett egy kapust – Max Weisst szerződtette a Karlsruhétől.

Az olasz Como egyre komolyabban gondolja, hogy megszerzi Álvaro Moratát, a Fiorentina az Empolitól szerződtette Jacopo Fazzinit. Mindeközben az Atlético Madrid mindenben megegyezett a Betis amerikai válogatott szűrőjével, Johnny Cardosóval, míg Andrij Lunyin távozhat a Real Madridtól.

Kelendőek a spanyol U21-es válogatott játékosai is, a már említett Pablo Torre mellett Raúl Moro is klubot válthat, miután a Valladolid játékosát az Ajax szerződtetheti. A német Heidenheim a jól csengő nevű Arion Ibrahimovic kölcsönvételét jelentette be, míg Londonban Kepa Arribazalaga cserélheti le a Chelsea szerelését az Arsenaléra. S ha már „ágyúsok”, a londoniaknál a Brentford rutinos dán védekező középpályásának, Christian Nörgaardnak a játékjogát is megpróbálják megszerezni, sőt, állítólag az egyezség is megszületett a klubok között. Dán vonalon maradva: az FC Köbenhavn a Borussia Dortmund egykori csodatinijének, Youssoufa Moukokónak dobhat mentőövet.

Az edzői fronton az Al-Naszr köszönt el Stefano Piolitól – az olasz tréner minden jel szerint a Fiorentina mestere lesz majd.

Hazai téren ugyan még nem jelentették be Kerkez Milost Liverpoolban, de jött sajtóhír arról, miért csúszhat a bejelentése. Azonban így is érkezett nagyot szóló bejelentés: a magyar válogatott Németh András ugyanis távozott a Bundesligába visszajutó Hamburgtól, s a Puskás Akadémiához szerződött. Szabó Bálint a korábbi értesüléseknek megfelelően a Csíkszeredában folytatja, míg Kecskeméten akadt érkező és távozó is: Bolgár Botond a Ferencváros második csapatától került kölcsönbe a lila-fehérekhez, míg Papp Milán a Fehérvárnál köthet ki. S ha már Vidi: a piros-kékek támadó középpályása, Pető Milán a Paks játékosa lehet majd.

A Kisvárdától távozott Pap Zsolt és David Puclin, viszont visszatért a legutóbb a Fehérvárban szereplő Bohdan Melnik, és Ivan Szaponjics is megtalálta új csapatát – a DVTK szerződtette –, míg az ETO elbúcsúzott albán kölcsönjátékosától, Eneo Bitritől. Az MTK Stumpf Gábor után Herczeg Botondot is Budafokra adta kölcsön, több távozót bejelentett a Soroksár és az Ajka, míg Dunaszerdahelyen Andreas Gruber az érkezők, Martin Boda pedig a távozók táborát erősítette.

