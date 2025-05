Kiderült, hol és mikor rendezik meg az idei Aranylabda-gálát

Az UEFA és az Amaury csoport – a díjat megalapító és 2006-ig átadó France Football szaklap tulajdonosa – tavaly először közösen szervezte meg a gálát, és ez idén sem lesz másképp, ráadásul 2025-ben további három új egyéni kategóriában is kiosztják a labdarúgás legrangosabb egyéni elismerésének számító díjat. Mindhárom új kategóriát a női labdarúgók teljesítményének elismerésére hozták létre, s a korábbi évek után, idén már a hölgyeknél is díjazzák a legjobb kapust, a legjobb 21 éven aluli játékost és a klubjában és nemzeti válogatottjában legtöbb gólt szerző labdarúgót is a legjobb játékos és a legjobb edző mellett. Ezek mellett a férfiaknál és a most már a nőknél is megválasztják a legjobb klubcsapatot, továbbá idén is átadják a Sócratés-díjat, amelyet kiemelkedő humanitárius munka, jótékonysági tevékenység elismeréseként adnak át.

A hétfői bejelentés értelmében az egyes kategóriák jelöltjeinek névsorát augusztusban hirdetik ki, s az idei gálát is a párizsi Théatre du Chatelet-ben rendezik meg, mégpedig szeptember 22-én, hétfő este.

A gála időpontja egyébként napra pontosan az egyéves évfordulója lesz a tavaly őszi Manchester City–Arsenal találkozónak, amelyen a tavaly novemberi gálán az Aranylabdát elnyerő Rodri keresztszalagja elszakadt – a City középpályása azóta sem lépett pályára.

Idén 69. alkalommal adják át Aranylabdát, amelyet a szakújságírók szavazatai alapján ítélnek oda a vonatkozó megelőző év legjobb férfi és női labdarúgójának. Magyarországról immár 12 éve a Nemzeti Sport képviselője szavaz, aki ezúttal lapunk főszerkesztője, Szöllősi György.