Csinger Márk gladiátorként tért vissza

„Szavakkal nagyon nehéz leírni, mit jelent számomra a visszatérés. A súlyos térdsérülés után edzések, edzések, edzések, semmi játék. De vége van, visszatértem, s nem akármilyen meccsen. Nagyon boldog vagyok, hogy részese lehettem ennek a nagy meccsnek. Az otthonunkban, tomboló közönség előtt legyőztük a Nagyszombatot” – mondta a Nemzeti Sportnak Csinger Márk, akinek a dunaszerdahelyi stábtagokon kívül a nehéz hónapok alatt nagyon sokat segített a családja, barátnője, Laura és a kiskutyája, Maja.

A magyar hátvéd fokozatosan tért vissza a pályára. Előbb teljes értékű edzésmunkát végzett, majd két másodosztályú meccset játszott a Somorja mezében. Majd eljött a dunaszerdahelyi visszatérés napja.

„Az utolsó két hétben már éreztem, hogy fizikailag jól vagyok, sikerült a «fakócsapatban» két meccset játszanom, szereztem egy kis meccsrutint. Jó jel volt, hogy bírta a térdem a terhelést. Nagyon jó érzés, hogy a sárga-kék mezben is sikerült megfelelően visszatérnem. Próbáltam maximálisan odatenni magam, a legjobbat nyújtani. Sikerült minden, végig bírtam a meccset, a térdem nem fáj, megvan a három pont. Nagyon boldog vagyok.”

Fotó: DAC

A nagyszombatiak elleni meccsek mindig nehezek, főleg fizikailag, kemény párharcok színesítik. A dunaszerdahelyiek azonban csakúgy, mint a szurkolók által elkészített koreográfián (a sárga-kék vonat elütötte a piros-fekete traktort) legyőzték a Spartakot.

„Szeretem a rangadókat, mert megvan a kellő tűz, érzelem, izgalom. Kemények voltak a párharcok, de ez számomra nem jelent gondot. Felveszem a kesztyűt, beleállok az ilyen játékba is. Nagyot küzdöttünk, mindenki maximálisan odatette magát, és megvan a győzelem. Már csak egy pont a hátrányunk a harmadik helyezett Nagyszombattal szemben. Tesszük a dolgunkat, igyekszünk győzni Zsolnán, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül-e elcsípnünk a dobogót, vagy játszunk-e még két meccset az európai helyekért” – zárta le Csinger Márk.

„Volt itt minden. Nagyon nehéz meccs volt. Sokat kellett futni, kemény ellenféllel kerültünk szembe, amely hosszú labdákkal próbálkozott. A Nagyszombatnak talán csak egy lehetősége volt, nekünk sokkal több. Örülünk, hogy egyszer betaláltunk és győztünk” – mondta lapunknak a magyar szélső, Redzic Damir.

Fél óra játék után volt egy kellemetlen közjáték, ami után a játékvezető kiállította a vendégektől Adrian Zeljkovicot, a nagyszombati edzőt, Michal Gasparíkot és segítőjét, Prisztács Tamást.

„Bevallom, minket is megzavart ez a közjáték. Branislav Fodrek mester azonban a szünetben eligazított minket, és sikerült behúznunk a meccset. Természetesen előttünk volt, hogy két héttel ezelőtt a Slovan ellen is emberelőnyben játszottunk, és az ellenfél egyenlített. Azonban most ezt nem engedtük meg, és megérdemelten győztünk. Nagyon fontos ez a három pont. Tavasszal nagyon jól megy itthon, hatszor nyertünk, egyszer játszottunk döntetlent. Bízom benne, hogy ezt tudjuk folytatni az esetleges playoffban, és kijutunk a nemzetközi porondra” – zárta le Redzic Damir.

Érdekes lesz az utolsó forduló: a DAC csak akkor léphet fel a dobogóra, ha több pontot szerez Zsolnán, mint az előtte lévő, egy ponttal jobban álló Nagyszombat. A Spartak ellenfele a Zólyombrézó lesz, amelynek az lesz az érdeke, hogy a Nagyszombat győzzön, vagyis ne engedje maga elé a DAC-ot. Mert ebben az esetben playoffselejtezőre kerül sor a Konferencialigáért, és ebben a Zólyombrézó is részt venne.