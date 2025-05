Egy góllal megverte a DAC a nagyszombatiakat

NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS

9. FORDULÓ

DAC–Nagyszombat 1–0 (1–0)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 6042 néző. Vezette: Marhefka

DAC: Leandro Filipe – Kapanadze (Blasko, 67.), Csinger, Brunetti, Andzouana – Herc (Dimun, 74.), Bajo – Ramadan (Alex Mendez, 74.) – A. Sylla, Djukanovics (Yapi, 67.), Redzic (Valko, 87.). Vezetőedző:

Nagyszombat: Frelih – Holík, Stetina, Karhan (Badolo, 77.), Bolaji Soliu (Mikovic, a szünetben) – Zeljkovic – Procházka, Kratochvíl (Bukata, 61.) – Ofori, Paur (M. Duris, 77.), E. Daniel (Jureskin, 61.). Vezetőedző: Michal Gasparík

Gólszerző: A. Sylla (18.)

Több szempontból is különös volt a mai összecsapás. A „Niké Liga segít” projekt a negyedik, egyben utolsó felvonásához érkezett a 2024–2025-ös idényben. Május 10-ét a Mozogj az egészégedért! világnapjának nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet (WHO), és éppen a mozgás a rájátszás 9. fordulójának a fő motívuma. A mozgás ugyanis fontos szerepet tölt be úgy a bajnokságunk játékosainak, mint a Szlovák Speciális Olimpiai Szervezet sportolóinak az életében. Ez utóbbi szervezet az intellektuálisan hátrányos helyzetű embereket segíti abban, hogy a sportnak köszönhetően könnyebben betagozódjanak a társadalomba, és ezúttal nekik segít a Niké Liga, méghozzá a futás által.

Tavasszal a gólok, a kapushárítások és a bedobások után ezúttal a lefutott kilométerek lesznek értékesek: minden egyes kilométerért, amelyet a játékosok a rájátszás 9. fordulójának mérkőzésein teljesítenek, a honi élvonal névadó partnere, a Niké 10 eurót ajánl fel a Sport jövőjéért alapból a Szlovák Speciális Olimpia Szervezetnek.

Pontosan tizenegy évvel ezelőtt, 2014. május 11-én a dunaszerdahelyi szurkolók először énekelték el a meccs előtt először közösen a klubhimnuszt. Azóta minden hazai meccs előtt felcsendül az Ismerős Arcok Nélküled című dala. Így volt ez mai meccsen is, mégpedig a népszerű felvidéki rockénekes, Kovács Koppány segítségével, aki többek között az ebben az évben 30 esztendős Rómeo Vérzik együttes frontembere is.

A szombati eredmények után a Kassa egy pontra megközelítette a DAC-ot, melynek fel volt adva a lecke. A vasárnapi meccsen megközelíthette a harmadik Nagyszombatot, illetve bebiztosíthatta minimum a negyedik helyet, s ezzel az esetleges Konferencialiga-rájátszásban kiharcolni a hazai környezetet.

Ahogy közeledik az idény vége, úgy fogynak el a hazai játékosok. A már eddigi sérült Matej Trusa, Alekszandar Popovics duón kívül Branislav Fodrek mester nem számíthatott Tarasz Kacsarabára és Modestóra sem, így új védőkettőst kellett összeraknia a dunaszerdahelyi szakmai stábnak. Hat hónap után kezdett ismét a sérüléséből visszatérő Csinger Márk, illetve visszatért Mateus Brunetti, aki az idény végén valószínűleg távozik a sárga-kékektől.

A Nagyszombat, amely számára már a tíz nappal korábbi Szlovák Kupa-győzelem után a bajnoki meccsek szinte tét nélküliek, valamivel jobbak kezdte a 6042 néző előtt rendezett találkozót. Kellett egy kis idő, mire a hazaiak felvették a ritmust. És mattoltak!

A 19. percben Redzic Damirtól indult a támadás, majd Ammar Ramadan lövése Alioune Sylla elé pattant, aki tíz méterről bevágta a kapuba a labdát. Nemsokára a magyar támadó lövését a nagyszombati kapus nem tudta hárítani, azonban a gólvonalról Lukás Stetina fejelte ki a labdát.

Majd elszabadultak az indulatok a pályán. Boris Marhefka játékvezető kiállította Adrian Zeljkovicot, amit nehezen viselt el a vendégek kispadja, s rövid időn belül Michal Gasparík edző, és asszisztense, Prisztács Tamás kapott piros lapot.

Emberelőnyben játszott a DAC, de mintha ez zavarta volna a hazaiakat, a nagyszombatiaknál volt gyakrabban a labda.