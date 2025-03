A hosszabbítást már nem bírták a dánok, Portugália került be az NL-elődöntőbe és a mieink vb-selejtezős csoportjába

NEMZETEK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

PORTUGÁLIA–DÁNIA 5–2 (1–0, 3–2, 4–2) – hosszabbítás után

Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 123 néző. Vezette: Vincic (szlovén)

PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Dalot (Trincao, 81.), Rúben Dias, G. Inácio, N. Mendes – Bernardo Silva, Vitinha (Rúben Neves, 99.), Bruno Fernandes – Conceicao (Semedo, 81.), C. Ronaldo (G. Ramos, 90+2.), R. Leao (Diogo Jota, 63.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

DÁNIA: Schmeichel – R. Kristensen, J. Andersen, Vestergaard, Dorgu (Harder, 97.) – C. Eriksen (Frendrup, 83.), Hjulmand, Nörgaard (Froholdt, 83.) – G. Isaksen (V. Kristiansen, 73.), R. Höjlund (Biereth, 73.), Lindström (Skov Olsen, 65.). Szövetségi kapitány: Brian Riemer

Gólszerző: J. Andersen (38. – öngól), C. Ronaldo (72.), Trincao (86., 91.), G. Ramos (115.), ill. R. Kristensen (56.), C. Eriksen (76.)

Továbbjutott: Portugália, 5–3-as összesítéssel

Ahhoz képest, hogy a portugál sportsajtó még vasárnap délelőtt is azon lamentált, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitány lassan konzervatívabb módon áll a csapat összeállításához, mint elődje, az Európa-bajnokságot nyerő, de a szakvezetői időszaka végén az újításra valóban képtelen Fernando Santos, a spanyol edző sokkal jobban felforgatta a kezdő tizenegyét, mint dán kollégája. Jóllehet, az északiak érkeztek előnnyel a visszavágóra, papíron tehát valóban Brian Riemernek volt kevesebb oka módosítani, a koppenhágai 1–0-t még akkor sem lehetett életbiztosításként kezelni, ha a portugál válogatott a Martínez-éra talán leggyatrább teljesítményével rukkolt elő az első meccsen. Akárhogy is, a dán kapitány csak két helyen változtatott a kezdőjén, a portugál szakvezető viszont három poszton is, de ami lényegesebb, a 4–2–3–1-es felállásról 4–3–3-ra váltott.

Tételesen ez a következőképpen festett: Renato Veigát Goncalo Inácio váltotta a védelem tengelyében, egy sorral előrébb viszont a Vitinha, Joao Neves szűrőpárosból utóbbi kikerült, a középpályát pedig három vérbeli kreatív játékos – Vitinha mellett Bruno Fernandes és a 100. válogatott meccsén szereplő Bernardo Silva – kapta meg. A legváratlanabb húzás mégis az volt, hogy a támadósorban Pedro Neto helyén Francisco Conceicao kezdhetett, igaz, Cristiano Ronaldo továbbra is egy árnyalattal a többiek előtt, előretolt ékként kapott feladatot.

A dánoknál pedig két Manchester United-játékos, Patrick Dorgu (Joakim Maehle helyett) és Rasmus Höjlund (Mika Bierethet váltva) került be a kezdőbe – utóbbi a kispadról beszállva szerezte meg az első mérkőzés győztes gólját, előbbi viszont majdnem összehozta öt perc alatt az első portugál gólt a visszavágón, amikor a tizenhatoson belül buktatta Ronaldót. Szerencséjére és persze a dán csapat szerencséjére az ötszörös aranylabdás pályafutása talán leggyatrább tizenegyesét lőtte, Kasper Schmeichel könnyedén hárított. Mégis egy dán játékos segítette előnyhöz a portugálokat, a félidő vége felé ugyanis a menteni igyekvő Joachim Andersen akaratlanul, de igen látványosan a jobb alsó sarokba fejelte a labdát.

Nem sokkal a fordulás után az addig szinte teljesen passzív dánok is életjelet adtak magukról, Morten Hjulmand – aki tulajdonképpen hazai pályán játszott, klubszinten ugyanis a Sporting CP labdarúgója – 20 méteres, lapos lövése nyomán a labda kevéssel kerülte el a jobb alsó sarkot. Bő öt perccel később viszont már eltalálták a jobb alsót a vendégek: szögletet követően Rasmus Kristensen fejelte vissza okosan a labdát a hosszú oldalról – miután két portugál játékos összefutott előtte –, Diogo Costa pedig hiába nyújtózott.

Cristiano Ronaldo a kihagyott tizenegyes után javított, később góllal segítette csapatát a továbbjutáshoz (Fotó: Getty Images)

Ezzel azonban még korántsem volt vége! A 72. percben Bruno Fernandes távoli lövését követően a kapufáról kipattanó labdát Ronaldo közelről a kapuba vágta, de csak addig örülhettek a portugálok, amíg postafordultával meg nem érkezett a dán válasz Christian Eriksen révén, aki Patrick Dorgu centerezéséből passzolt az üres kapuba. A vendégek sem örülhettek azonban felhőtlenül, mert a néhány perce pályán lévő Francisco Trincao góljával hosszabbításba torkollott a meccs.

Alig kezdődött el a kétszer 15 perces ráadás, Trincao megduplázta találatai számát, egy kipattanót váltott gólra, amivel már a portugálok álltak továbbjutásra. A dánok eléggé elfáradtak, ráadásul ki is támadtak, így ellenfelük többször nagy helyzetbe került. A 115. percben a hazaiak lezárták az összecsapást, Diogo Jota hozta kihagyhatatlan helyzetbe Goncalo Ramost, aki nem is hibázott.

Nehezen, de továbbjutott Portugália, tehát érdekelt lesz az NL négyes döntőjében – a németekkel mérkőzik meg a fináléba jutásért –, emellett pedig az is eldőlt, hogy a magyar válogatottat (illetve az íreket és az örményeket) is felvonultató vb-selejtezőcsoportba kerül. Dánia a C jelű négyesben harcolhatja ki a világbajnoki részvételt Görögországgal, Skóciával és Fehéroroszországgal szemben. 5–2