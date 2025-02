Történelmi! Magyar klubcímerrel lép pályára az AS Trencsén

Amikor 1904. november 28-án a trencséni Erzsébet Szállóban (Elizabeth név alatt ma is működik) összegyűlt egy rajongói csoport, kevesen gondolták volna, hogy 120 évig tartó futballhagyományt alapítanak. Ez a pillanat úgy vonult be a történelembe, mint a trencséni labdarúgás hivatalos kezdete. A labdarúgás erős pozícióját tartalmazó alapszabályzatot 1905 januárjában nyújtották be a trencséni megyei hivatalhoz. A város piros-fehér színeiben az egyesület az első elnök, Motek Árpád vezetésével elkezdett építeni valamit, ami mára sok generáció életének szerves részévé vált.

Az AS Trencsén tavaly már egy gálaest keretén belül megemlékezett történelméről. Most pedig a szombati Nike Ligá-meccsen a pozsonyi Slovan ellen különleges jubileumi mezben lép pályára. A mez számos egyedi részletet tartalmaz, kiemelve a Trencséni Torna Egyesület (TTE) első klubemblémáját. A mez dizájnja a történelmi csíkos mintákat veszi alapul piros-fehér kombinációban.