Vasárnapi sportműsor: Magyarország–Hollandia a férfi kézi-vb-n

Vasárnap a magyar férfiválogatott számára is véget ér az első csoportkör a kézilabda-világbajnokságon, Chema Rodríguez csapata Hollandiával meccsel. Az angol Premier League-ben pályára lép a Manchester United, a Manchester City is. Láthatjuk a Real Madridot és Vas Blankát is.

FUTBALLPROGRAM ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

15.00: Everton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

15.00: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)

15.00: Nottingham Forest–Southampton (Tv: Spíler1, 19.35, felv.)

17.30: Ipswich Town–Manchester City (Tv: Spíler1) FRANCIA LIGUE 1

18. FORDULÓ

15.00: Saint-Étienne–Nantes

17.15: Reims–Le Havre

17.15: Angers–Auxerre

20.45: Marseille–Strasbourg NÉMET BUNDESLIGA

18. FORDULÓ

15.30: Union Berlin–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Werder Bremen–Augsburg (Tv: Arena4)

2. BUNDESLIGA

13.30: Paderborn–Hertha (Tv: Arena4) OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

12.30: Fiorentina–Torino (Tv: Match4)

15.00: Cagliari–Lecce

15.00: Parma–Venezia

18.00: Verona–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Empoli (Tv: Match4) SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

14.00: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Las Palmas (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2) PORTUGÁLIA

21.30: Gil Vicente–FC Porto (Tv: Sport2) TÖRÖKORSZÁG

17.00: Adana Demirspor–Fenerbahce (Tv: Sport2) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

DIVISIONAL ROUND

21.00: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

Hétfő, 0.30: Buffalo Bills–Baltimore Ravens (Tv: Arena4) GOLF

22.00: PGA Tour, The American Express, 3. nap (Tv: Eurosport2) JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.30: Corona Brasov (romániai)–FTC-Telekom

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–UTE

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák

17.40: Budapest JAHC–FEHA19

18.00: DVTK Jegesmedvék–DEAC KERÉKPÁR

13.40: Terepkerékpár-világkupa, Benidorm (Vas Blanka) (Tv: M4 Sport)

17.00: Terepkerékpár-világkupa férfiak, mezőnyverseny, Benidorm (Tv: M4 Sport) KÉZILABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT (HERNING)

15.30: Lengyelország–Svájc (Tv: M4 Sport)

18.00: Németország–Csehország

D-CSOPORT (VARASD)

18.00: Észak-Macedónia–Guinea (Tv: M4 Sport)

20.30: Magyarország–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

E-CSOPORT (OSLO)

18.00: Brazília–Egyesült Államok

20.30: Norvégia–Portugália

H-CSOPORT (ZÁGRÁB)

18.00: Argentína–Bahrein

20.30: Egyiptom–Horvátország (Tv: M4 Sport, 22.30, felv.)

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

C-CSOPORT

16.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–HSG Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1)

Hétfő, 4.15: Ramnicu Valcea–Ikast, felv.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

13.45: Ludwigsburg–Buducsnoszt (Tv: Sport1)

19.00: Rapid Bucuresti–Odense (Tv: Sport1, felv.) KOSÁRLABDA

NŐI NB I

14.00: DVTK HUNTHERM–VBW CEKK Cegléd

17.00: Sopron Basket–NKA Universitas Pécs (Tv: M4 Sport+)

18.00: Dávid Kornél KA–SERCO UNI Győr

18.00: BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós–E.ON ELTE BEAC

NBA

21.00: Miami Heat–San Antonio Spurs (Tv: Sport1) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Pénzügyőr SE–Fino Kaposvár (Tv: M4 Sport+)

18.00: MEAFC-Peka Bau–Kecskeméti RC

18.00: Vidux-Szegedi RSE–DEAC

18.00: TFSE–Dág KSE RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

13.30: Európa-bajnokság, Drezda (Tv: M4 Sport+) SZNÚKER

14.00: Masters, döntő: Shaun Murpy (angol)–Kyren Wilson (angol), 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

19.45: Masters, döntő: Shaun Murpy (angol)–Kyren Wilson (angol), 2. szakasz (Tv: Eurosport1) TÉLI SPORTOK

10.15: Alpesi sí, világkupa, férfiak, műlesiklás, 1. futam, Wengen (Tv: Eurosport2)

11.00: Alpesi sí, világkupa, nők, szuper óriás-műlesiklás, Cortina d’Ampezzo (Tv: Eurosport2)

12.30: Sílövészet, világkupa, férfiak, tömegrajtos, Ruhpolding (Tv: Eurosport2)

13.15: Alpesi sí, világkupa, férfiak, műlesikás, 2. futam, Wengen (Tv: Eurosport2)

14.15: Északi összetett, világkupa, férfiak, 7.5 km, kompakt, Schonach (Tv: Eurosport2)

14.45: Sílövészet, világkupa, nők, tömegrajtos, Ruhpolding (Tv: Eurosport2)

15.45: Sífutás, világkupa, férfiak, klasszikus tömegrajtos, Les Rousses (Tv: Eurosport2)

16.45: Síugrás, világkupa, férfiak, HS 140, Zakopane (Tv: Eurosport2)

23.00: Téli universiade, alpesi sí, férfiak, óriás-műlesiklás, 2. futam, Torino, felv. (Tv: Eurosport1) TENISZ

AUSTRALIAN OPEN (Tv: Eurosport1, Eurosport2) Benne

04.00 körül: Női páros, nyolcaddöntő: Babos Tímea, Nicole Melichar-Martinez (magyar, amerikai, 13.)–Hszieh Szu-vej, Jelena Ostapenko (tajvani, lett, 3.)

Hétfő, 4:00 körül: vegyes páros, 2. forduló: Babos Tímea, Marcelo Arévao (magyar, argentin)–Olivia Gadecki, John Peers (ausztrálok) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Visszatekintés az elmúlt hét sporteseményeire

7.00: Ez történt szombaton az európai bajnokságokban; a Győr és a Ferencváros női kézilabdacsapata is BL-meccset játszott; a rövid pályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság magyar vonatkozású eseményei

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti Sportkrónika; Bera Emese és Cseszregi Balázs jelentkezik a férfi kézilabda-világbajnokság helyszínéről, Varasdról

9.00: Vendég: Tóth Anita, a MOB sajtófőnöke, a Hungaroring Zrt. kommunikációs igazgatója

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő-műsorvezető: Olasz Gergő

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti Sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal, 1. rész

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Keszi Dóra, Kreisz Bálint

14.00: Közvetítés a Magyarország–Egyesült Államok női vízilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László

15.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal, 2. rész

16.00: Labdarúgó NB I-es felkészülés és átigazolási körkép; beszámoló a rövid pályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságról (Somogyi Zsófia)

17.00: Közvetítés a Sopron–Pécs női kosárlabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, Olasz Gergő. Szakértő: Károlyi Andrea

19.00: Interjú Gyenes Emánuellel; a Magyarország–Hollandia férfi kézilabda-vb-mérkőzés felvezetése

19.30: Közvetítés a Magyarország–Hollandia férfi kézilabda-vb-mérkőzésről. Kommentátor: Bera Emese és Cseszregi Balázs

22.00: Interjúk, visszatekintés a nap legérdekesebb eseményeire

22.30: Sportvilág: Nyáguly Gergely