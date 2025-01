„Hatalmas játékos volt” – Nikosz Szakkulisz, Puskás Ferenc athéni munkatársa Mimisz Domazosz haláláról

„Hatalmas játékos volt, az volt az egyetlen pechje, hogy Görögországban született. Hasonlósága Puskás Ferenccel, hogy ő is tizenhét évesen mutatkozott be az első osztályban. Az első edzője magyar volt, Zsolnai János, még a Panathinaikosz második csapatánál, 1958-ban. Mindössze 165 centiméter magas volt, de nagyon nyugodt ember volt, és nem félt senkitől. Szeretett és igyekezett is tanulni, nagyon jó viszonya volt Puskással, már csak azért is, mert mindketten a tízes mezben játszottak” – kezdte Nikosz Szakkulisz, Puskás Ferenc athéni munkatársa.

„Az 1970–1971-es BEK-menetelésünk során a Crvena zvezda elleni első elődöntőt idegenben elveszítettük négy egyre, és a meccs után két játékosunkat, köztük Domazoszt, eltiltották, mert a játékvezető jelentette, hogy a belgrádi repülőtéren hangosan szidták őt – amiben igazuk is volt, mert egyértelműen a jugoszlávoknak fújt az osztrák Erich Linemayr. Abban az évben Athénban rendezték a KEK-döntőt a Real Madrid és a Chelsea között, és Puskás megüzente az UEFA-nak: ha legalább Domazosz eltiltását nem vonják vissza, és nem játszhat a Zvezda elleni visszavágón, garantálja, hogy egyetlen néző sem fog kimenni az athéni KEK-döntőre… Fel is mentették a csapatkapitányt, akinek nagy szerepe volt abban, hogy a Panathinaikosz három nullára győzött a visszavágón, és bejutott az Ajax elleni BEK-döntőbe. Nagyon jóban voltunk, Görögország legnépszerűbb énekesnőjét vette feleségül, született két lányuk, a lányok névnapi ünnepségére engem is meghívtak. Tizenkilenc évet játszott a Panathinaikoszban, de az 1978-as kormányváltás után azt az utasítást kapta, hogy el kell hagynia a csapatot. Kényszerből átszerződött az AEK-hez, de nem bánta, mert ott pont Puskás volt az edző, így ismét együtt dolgozhattak. Huszonegy évig játszott a görög első osztályban, nem mindennapi!” – fejtette ki.