Liga 2: őszi első a Csíkszereda

Hogy a Székelyföldön már kemény tél van, azt a pályát körülölelő hóbuckák is jól mutatták, de a csíki klub így is egész jó minőségű pályát teremtett a mérkőzésre. A két csapat pedig élt a lehetőséggel, és nyíltsisakos küzdelemben sorra dolgozta, de puskázta is el a helyzeteket.

A jeget végül a Liga 2 gólkirálya, Jozef Dolny törte meg, az FK szlovák csatára Anderson Ceará mélységi passza után lőtt laposan a jobb alsó sarokba.

Szünet után pedig gyorsan jött a második szeredai gól is, Babati Benjámin közel 30 méterről meglőtt labdáját a jobb kapufára tolta a vendégek kapusa, de a kipattanót Szilágyi Szabolcs közelről az üres kapuba küldte. A vendégeknek Dragos Huiban közeli kapáslövésével a szépítés még összejött, de a végjátékban az FK közelebb járt a harmadik gólhoz, mint a Yassine Zakir második sárga lapja után emberhátrányba kerülő Metaloglobus az egyenlítéshez.

A szeredai csapat ezzel a sikerrel nem csupán az első helyét garantálta a téli szünet idejére, de akár már szombaton, a Chindia Targoviste otthonában bebiztosíthatja felsőházi rájátszásba jutását is.

Liga 2, 16. forduló

FK Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti 2–1 (Dolny 37., Szilágyi 53., illetve Huiban 68.)

Kiállítva: Zakir (Metaloglobus, 89.)

Csíkszereda: Hegedűs János és Kelemen Dávid végig a pályán volt, utóbbi a 33. percben sárga lapot kapott, Babati Benjámin kezdőként 85 percet játszott, Torvund Alexander a 69. percben állt be, a 92. percben sárga lapot kapott, Makrai Gábor és Nagy János a 85. percben lépett pályára, Pintér Bence csere volt

Az élmezőny: 1. Csíkszereda 38 pont, 2. Steaua 34, 3. Metaloglobus 29.