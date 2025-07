Tusványos 2025: Nem autópályán haladunk, a göröngyös utat választottuk – Szondy Zoltán

A „székely Bilbao”.

Így nevezik Erdélyben az FK Csíkszeredát, filozófiája, nevelés- és játékosnevelési, beépítési politikája alapján.

A szerdai nap pódiumbeszélgetésének elején Szondy Zoltán, a román élvonalban újonc csapat tulajdonosa elmagyarázta, miért is a sajátos elnevezés:

„Mindannyian tudjuk, miről szól a történet – kezdte a sportvezető. – Székelyföld lakosságának minimum nyolcvan százaléka magyar. Ha működne itt román akadémia, akkor az ott nevelkedő, onnan kijövő játékosok nyolcvan százaléka is magyar lenne. Az erdélyi magyarságnak vannak kulturális egyesületei, politikai pártja, de a sportban is kell képviselet, ahogy a szociális, vagy éppen művészeti ágazatokban. Ezért is ajánlottam fel a televíziós jogdíjból bejövő bevételeink tíz százalékát azoknak a székely egyesületeknek, akik hasonló utat járnak, mint mi, és a csapatuk minimum ötven százalékát magyar játékosok adják.”

Az FK Csíkszereda története 10 éve kezdődött, Szondy Zoltán azóta csak magyar embereket alkalmaz a klubnál. Zsigmond Barna Pál, korábbi csíkszeredai főkonzul, parlamenti államtitkár felidézte az akadémia indulás pillanatait és hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy Csíkszeredában, illetve a Kárpát-medencében működő akadémiák szerepe a nemzeti identitás megőrzésében, mekkora csoda magyar nyelvű környezetben nevelkedni, futballozni. Szondy Zoltán hozzátette, nem egy remek minőségű autópályán haladnak, hanem göröngyös az út, sok a buktató, de kitartanak.

Szép Zoltán, a klub korábbi sajtófőnöke, a marosvásárhelyi rádió riportere felidézte a felemelkedés pillanatait és az azzal járó buktatókat, főleg a román közeg ellenállása miatt. Szép Zoltán azonban biztos abban, hogy az akadémiai munkának hosszú távon sok eredménye lesz, lényegében a felnőtt csapat első élvonalbeli szereplése is másodlagos, sokkal fontosabb az akadémiai nevelőmunka, amelyből sokat profitál a csíki és a magyar futball, és talán a válogatott is majd.

Szondy Zoltán néhány kíméletlen kritikát is megfogalmazott a magyar futballal kapcsolatban. Első körben a saját maga által is szorgalmazott friss MLSZ-szabályozással kapcsolatban szólalt fel, amit jónak tart, de szerinte kellett volna egy év türelmi időt adni. A klubok felkészületlenül álltak, az a magyar játékos, aki áprilisban még 7000 eurót kért fizetésként, most már 20 ezret akar, vagyis borult a piac, középszerű játékosok keresnek nagyon sokat, esetenként pedig egészen fiatal játékosok is korán kivételezett helyzetbe kerülnek. Az FK Csíkszereda ezért kényszerült idősebb játékosok szerződtetésére, négyből egy saját akadémiáján nevelkedett játékosát sem sikerült visszaigazolni a nyáron Magyarországról. Illetve tisztában volt azzal is, hogy a frissen Magyarországról érkezett játékosokat a fizikai állapotuk miatt nem tudják decemberig használni, kivéve a DVSC-től igazolt Ferenczi Jánost, egyszerűen nem alkalmasak 90 percnyi futballra a román élvonalban…

A résztvevők egyetértettek abban, hogy akkor sem történik semmi baj, ha az idény végén kiesne a Csíkszereda, mert sokkal fontosabb a nevelőmunka, a hosszú távú koncepció megvalósítása. Szondy Zoltán azonban hangsúlyozta, két meccs ment le, van még 28 alapszakasz-mérkőzés, a csapat pedig képes lesz a bennmaradásra.