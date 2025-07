Hat magyart vontak eljárás alá és tiltottak ki hat hónapra a csíkszeredai stadionból

„Tudtunk erről a törvényről, érvényben van az első és a másodosztályban is, rajta van a belépőjegyeken is, hogy tilos az alkoholfogyasztás a stadionban, mégis különös, hogy most hirtelen milyen fontos volt a csendőrségnek ezt ellenőriznie, szerintem ez a vicc kategória, eléggé egyértelmű, hogy erődemonstráció volt a részükről” – mondta el a Nemzeti Sportnak Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke.

Információnk szerint mind a hatan magyarországi magyarok – akik feltehetően mind a Csíkszeredához közeli, a héten zajló „Tusványos” fesztiválra érkeztek Erdélybe –, van köztük nő és fiatalkorú is, és helyben hozott azonnali döntés keretében 50 euró bírságot kaptak, illetve hat hónapra kitiltották őket a csíkszeredai stadionból.

Egyikük, Jakab Károly nyilatkozott lapunknak: „Egy 2004-es törvényre hivatkoztak a csendőrök, és ha a konzulátusról nem jöttek volna tolmácsolni, azt sem tudtuk volna, hogy miről van szó, mert amikor kértem, hogy beszéljünk angolul, akkor egy tiszt közölte, hogy Romániában vagyunk. Később persze már tudott angolul… Azt mondták, hogy láttak minket a stadionban italt fogyasztani, de nem tudtak tanút hozni, és nem tudtak erről videófelvételt mutatni. A jegyzőkönyvet egyelőre nem írtuk alá, de elengedtek minket azzal a feltétellel, hogy majd a magyar konzulátus illetékese aláírja helyettünk.”

ROMÁN SUPERLIGA

3. FORDULÓ

Csíkszereda–Rapid 0–2 (0–2)

Csíkszereda, Városi Stadion, 2500 néző. V: F. Andrei

Csíkszereda: Simon M. – Hegedűs J., Kelemen, Csürös – Babati, Szilágyi S. (Szabó Bálint, 55.), Veres S., Ferenczi (Bencze, 90+2.) – Ceará (Jebari, 66.), Dolny (Eppel, 66.), Szalay Sz. Vezetőedző: Ilyés Róbert

Rapid: Stolz – Onea (Manea, 67.), Ciobotariu, Kramer, Borza – Hromada (Gojkovic, 71.), K. Keita – Dobre (Micovschi, 90+2.), Christensen, Petrila (Hazrollaj, 71.) – Jambor (Baroan, 67.). Vezetőedző: Costel Galca

Gólszerző: Hromada (7.), Petrila (44.)