Korábbi mesterével, Sir Alex Fergusonnal reggelizett Nani – fotó

„Finom reggeli – ezúttal Portugáliában – Sir Alex Ferguson nagyszerű és különleges társaságában. Csodálatos idő, nagyszerű emlékek. Hamarosan újra találkozunk, főnök!” – írta közösségi oldalán Nani, akit két fotót is mellékelt a bejegyzéséhez.

Mint ismert, Nani 2007 és 2015 között volt a Manchester United játékosa, ahol együtt dolgozott a legendás skót mesterrel is, s többek között Bajnokok Ligáját, klubvilágbajnokságot és Premier League-et is nyert a csapattal. A korábbi 112-szeres portugál válogatott játékos néhány napja jelentette be, hogy végleg visszavonul a labdarúgástól.