Határőrökkel játszott a Szatmári Főnix missziós csapat

Rendhagyó mérkőzéssel folytatta útját a szatmári vidék labdarúgásának különleges alakulata, a Szatmári Főnix: a Hátsó füves futballmentő túra utazó csapata a Kölcse Határrendészeti Kirendeltség együttesével csapott össze vasárnap a fehérgyarmati pályán, és győzött gólgazdag mérkőzésen 8–3-ra. A találkozót a környék megbecsült futballbírója, a hetvenéves Márton László vezette, munkáját Nagy Eszter segítette. A veterán játékvezető a lefújás után kiemelte, hogy a mérkőzés kifejezetten sportszerű légkörben zajlott.

Az ünnepi eseményre mindkét csapat speciális ajándéktárggyal készült, a határőröket vezető Barna János rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos fából készült plakettet, Lakatos Ernő, a Szatmári Főnix csapatkapitánya alkalomra gyártott emléktrófeát adott át az ellenfélnek. Miközben a csapatok a mérkőzés után közösen elfogyasztották a gulyáslevest a klubhelyiségben, Tukacs László, a Szatmári Főnix szellemi atyja és játékosedzője köszönetet mondott Geletey Zoltán fehérgyarmati edzőnek, gimnáziumi tanárnak a pálya biztosításárt, a vendéglátásért Lakatos Ernőnek és Márkus Krisztiánnak, majd értékelte a friss tapasztalatokat.

„A Szatmári Főnix mai gárdája működő falusi csapatokra támaszkodott, képviseltette magát Túristvándi, Hermánszeg és Szamossályi is, az ellenfélben pedig láttam milotai, tiszakóródi, nyírmeggyesi játékosokat, és külön ki kell emelnem közülük Szarka Barnát, aki mesterhármast ért el – mondta a 62 éves csapatszervező, a Ha a pályák mesélni tudnának... című könyv és internetes videósorozat főszereplője. – A mai nap eseményei közül meg kell említenem a mozzanatot, hogy Bendzsi, azaz Lázár Benjámin gólpasszt adott testvérének, Lázár Róbertnek, Csitának, ilyenre a statisztikák szerint az elmúlt húsz évben nem volt példa. Örökké szívják egymás vérét a pályán, szerintem ezzel a gólpasszal most a következő húsz évet is kipipálták. A pályán ismét kiderült, milyen kohéziós ereje van a futballnak, sportszerű légkör jellemezte a meccset, a rendőrök, határőrök ellen ilyen téren is példát mutattunk részben roma játékosokból álló csapatunkkal. Korábbi ellenfeleink közül visszavárnak minket a kölcsei öregfiúk, esperes úr tolmácsolta a református lelkészek kihívását és játszanánk majd újra mérkőzést a görögkatolikus papokkal is. Tervben van a nagypályás összecsapás testvércsapatunkkal, a Zempléni Főnix-szel, és ha minden jól megy, születésnapom alkalmából újra összeméri az erejét a Szatmári Főnix magját adó Fekete Traktor kispályás gárda hagyományos budapesti ellenfelével, a PADID-dal. A Kölcse Határrendészeti Kirendeltséggel pedig már szervezzük a tavaszi visszavágót.”