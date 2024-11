Három liverpooli és a visszatérő Frenkie de Jong a mieink ellen játszó holland keretben

A holland keretből kimaradt az októberi kerethez képest Micky van de Ven, Lutsharel Geertruida, Jerdy Schouten, Xavi Simons és Joey Veerman is.

Ellenben bekerült a keretbe egy harmadik Brighton-játékos, Mats Wieffer is, s visszatért Noa Lang, Devyne Rensch és a Barcelonát erősítő Frenkie de Jong. A holland keretbe ezúttal is három liverpooli játékos kapott meghívót: a csapatkapitány Virgil van Dijk mellett Cody Gakpo és Ryan Gravenberch is találkozhat a válogatott szünetben Szoboszlai Dominikkel.

Hollandia november 16-án fogadja a magyar válogatottat, majd három nappal később Bosznia-Hercegovina ellen zárja a Nemzetek Ligáját.

A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE A NOVEMBERI NL-MÉRKŐZÉSEKRE

Kapusok: Mark Flekken (Brentford – Anglia), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Védők: Virgil van Dijk (Liverpool – Anglia), Denzel Dumfries (Inter – Olaszország), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen – Németország), Jorrel Hato (AFC Ajax), Jean Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), Matthijs de Ligt (Manchester United – Anglia), Devyne Rensch (Ajax), Stefan de Vrij (Inter – Olaszország), Jurrien Timber (Arsenal – Anglia)

Középpályások: Ryan Gravenberch (Liverpool – Anglia), Frenkie de Jong (Barcelona – Spanyolország), Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), Noa Lang (PSV), Tijjani Reijnders (AC Milan – Olaszország), Quinten Timber (Feyenoord), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Támadók: Brian Brobbey (AFC Ajax), Cody Gakpo (Liverpool – Anglia), Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), Donyell Malen (Borussia Dortmund – Németország), Wout Weghorst (AFC Ajax), Joshua Zirkzee (Manchester United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE A NOVEMBERI NL-MÉRKŐZÉSEKRE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha Berlin – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

TÁMADÓK: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi