Nem sok kellett volna a győzelemhez: a hajrában, emberhátrányban egyenlítettek a hollandok

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

Magyarország–Hollandia 1–1 (1–0)

Budapest, Puskás Aréna, 58 000 néző. V: Fähndrich (svájci)

Magyarország: Dibusz – Fiola, Orbán, Dárdai M. (Botka, a szünetben) – Bolla (Gera, 90.), Nikitscher, Schäfer, Nagy Zs. – Szoboszlai, Sallai (Csoboth, 65.) – Varga B. (Nagy Á., 79.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Hollandia: Verbruggen – Dumfries, Van Dijk, De Vrij (Malen, 77.), Van de Ven – Gravenberch, Reijnders, Q. Timber (G. Til, 77.) – Gakpo (Hato, 90.), Zirkzee (Brobbey, 77.), Simons (De Ligt, 81.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

Gólszerző: Sallai (32.), ill. Dumfries (83.)

Kiállítva: Van Dijk (80.)

A magyar szurkolók még a pénteki ebédjüket fogyasztották, amikor holland társaik már ellepték Budapest belvárosát és jóízűen kortyolgatták a hideg sörüket. Jellegzetes narancssárga felszerelésükben feszítettek, sőt többen narancssárga öltönyben sütkérezett a napon. A magyar fővárost felfedező turisták egymástól kérdezgették, kik és miért viselnek csoportosan ilyen különleges színű ruhát…



Na, de este, a Puskás Aréna környékén már pirosba borult minden. A környező utcákat magyar drukkerek lepték el, tömött sorokban sétáltak a stadion irányába, a rendőrök és biztonságiak nem győzték terelgetni a rossz irányba haladókat.



S ha már az irány: mindenki abban bízott, a pályán a válogatottnak sikerül feltartóztatnia a holland ászokat!



Marco Rossi szövetségi kapitány ígéretéhez híven a biztonságra alapozott, a védelem közepén a biztos kezdőnek számító Willi Orbán és Dárdai Márton mellé a rutinos Fiola Attila került be. Jó hír volt, hogy noha Sallai Roland kisebb izomsérüléssel bajlódott az elmúlt napokban, és Telkiben is külön program alapján készült, péntek este tudta vállalni a játékot, így elöl a megszokott trióval rohamozhatott a nemzeti csapat: Szoboszlai Dominik mellett az immár a Galatasarayt erősítő futballista játszott, kettejük előtt pedig Varga Barnabás várta a beíveléseket. Ronald Koeman sem tartalékolt a magyar válogatott ellen, mindhárom Liverpool-sztár, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Cody Gakpo is első perctől a pályán volt, így Szoboszlai Dominik több ismerőssel is szembe találta magát.

Fotó: Szabó Miklós

Mégis sikerült túljárni az eszükön!

A találkozó elején mesteri szögletvariációval rukkolt elő a magyar csapat, a labdát a Liverpool magyarja passzolta be középre, ám miután a hollandok az öt és feles vonalán felsorakozva várták a beívelést, a tizenhatosról bemozduló Sallai Roland szabadon lőhetett, és a kapufát találta el. Egyértelműen tudatos variációról volt szó, és bánni lehetett, hogy nem járt sikerrel a csapat A mérkőzés a nagy magyar lehetőséget követően pontosan abban a mederben folyt, amire számítani lehetett, az Oranje többet birtokolta a labdát, uralma alatt tartotta a középpályát, a magyar válogatott pedig többnyire védekezett, és várta a megfelelő pillanatra, éppen ahogy Marco Rossi mondta a találkozó előtt.



Nos, a pillanat a 32. percben jött el!



Sallai Roland pedig már nem csak kapufáig jutott, erőből vágta labdát Bart Verbruggen kapujába. Ahogy azt a magyar szakmai stáb megálmodta, labdaszerzés volt a félpályánál – Szoboszlai Dominik révén –, villámgyors megiramodás az ellenfél kapujának irányába, Nagy Zsolt pazar beadása végén pedig Sallai Roland használta ki kegyetlenül a helyzetet. Felállva ünnepeltek a magyar szurkolók, akik nem csak a vezetés, hanem a formás, szemre is tetszetős akció miatt is boldogok lehettek.

GÓLVIDEÓ ITT!

A szünetig a magyar kapu előtt a legnagyobb helyzetet egy különös szituáció eredményezte, Dibusz Dénes és Szoboszlai Dominik vacakolt a kirúgásnál, mígnem a csapatkapitány szabálytalanul kétszer ért a labdához, a játékvezető, Lukas Fahndrich pedig befújta a közvetett szabadrúgást, tíz méterre a kaputól. Marco Rossi ekkor nem a higgadtság mintaszobra volt az oldalvonal mellett, a stadionban pedig egészen elképesztő, fülsiketítő füttyszó kíséretében végezhették el a vendégek a szabadrúgást, de a Ferencváros kapusa jól mozdult ki, rávetődött és hárította a labdát.

Videón az eset itt!

Fotó: Árvai Károly





Marco Rossinak a szünetben újabb nehézséggel kellett szembesülnie, a hátvédsorból sérülés miatt hiányzó Kerkez Milos, Nego Loic és Balogh Botond után menet közben Dárdai Márton is jelezte, érzékeny a combja, félő, hogy nem tud teljes erőbedobással küzdeni.

Helyére az a Botka Endre érkezett, akinek idén kevés játékperc volt a lábában, és abban biztosak lehettünk, a fordulást követően a védőknek nagy nyomás alatt kell futballozniuk. A játék egyértelműen áttolódott a magyar térfélre, a hollandok keresték a rést a tömörülő falon, előfordult hogy több tucatszor passzoltak egymáshoz, míg sikerült megszereznünk azt, de hősiesen küzdött a magyar csapat, és a hátrány tudatában még inkább felgyorsították támadásaikat a vendégek. De… Ritkán jutottak lövőhelyzetig, ha mégis áthámozták magukat a magyar mezőnyjátékosokon, ott volt Dibusz Dénes, vagy a célt tévesztették el.



Ez nem hiányzott... (Fotó: Árvai Károly)





Nem egyszer mind a tizenegy magyar a saját tizenhatosán belül védekezett, az ellenfél gyors támadói hiába adogattak ide-oda, valami, pontosabban valaki mindig közbeszúrt, odalépett, becsúszott. Látva a túlságosan statikus futballt, Ronald Koeman a hajrára hármat cserélt, bízva benne, hogy a frissen pályára küldöttek között akad valaki, aki megtalálja az utat a magyar kapuig. Eközben a rutinos csapatkapitány, Virgil van Dijk kellemetlen helyzetbe hozta Hollandiát, rövid időn belül két sárga lapot is kapott, így a hajrának Magyarország nem csak gól-, emberelőnnyel is futhatott neki, ám a sokadik kapu elé érkező labda utat talált, Denzel Dumfries, az Inter védője nagy erővel fejelt a kapuba, Dibusz Dénes hiába nyújtózott, nem érhette el a labdát.



Bánhatta mindenki a találatot, hiszen kézzel fogható közelségben volt a bravúr, bár az erőviszonyok ismeretében a döntetlen is annak számít, annak fényében főleg, hogy a válogatott 1984-ben győzött utoljára Hollandia ellen (Mexikó előtt, vb-selejtezőn, Rotterdamban 2–1-re), úgyhogy ennek az átoknak legalább vége.



A magyar csapat legközelebb hétfőn, 20.45 órától Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára Zsenicán, a tét az A-ligában való bennmaradás.



A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSÉN

Bosznia-Hercegovina–Németország 1–2 (Dzeko 70., ill. Undav 30., 36.)