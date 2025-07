Potya gól döntött a ráadásban, összejött az álomdöntő a női Eb-n

A zürichi Letzigrundon a nagy esélyes spanyolok ellenfele a franciákat meglepetésre emberhátrányban, tizenegyesekkel kiejtő német válogatott. A jól szervezett, masszív német együttes helyzetével indult a a találkozó, az első percekben Bühl durrantott jó helyről a bal alsó mellé. Ezt követően a spanyolok vették át a meccs irányítását, s bődületes mezőnyfölényt produkáltak. A regnáló világbajnok helyzetek sorát dolgozta ki az első játékrészben, de a franciák ellen is csodát tevő német kapus, Ann-Katrin Berger látványos védésekkel őrizte a döntetlent.

A fordulás után látványosan feljavult a németek játéka, s Bühl kétszer is közel járt a gólszerzéshez, a 63. percben éles szögből tette próbára a spanyol kaput védő Collt, majd a hajrában szabadrúgásból lőtt kapura, a labda ezúttal centikkel zúgott el a bal kapufa mellett. A ráadásban kétszer is eldönthették volna a meccset a németek: előbb Bühl védőn megpattanó lövését tornázta ki a gólvonalról Coll, majd a kipattanót is kivédte a klubszinten Barcelonában védő kapus – jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás.

Aitana Bonmatí gólja döntött (Fotó: Getty Images)

A ráadás első lehetőségét a németek dolgozták ki, de Wamser a kelleténél önzőbb volt, s a gyors kontra végén a kapu fölé lőtte a labdát. Ezután sokáig eredménytelenül darálták egymást az erejükkel elkészülő felek, majd a 113. percben megtört a jég: szemfüles labdaszerzés után Del Castillo ugratta ki a kétszeres aranylabdás Aitana Bonmatít, aki Csikar-szögből lőtt a rövidbe – az addig szenzációsan védő Berger nagyon nem számított a lövésre, a gól így vélhetően az ő lelkén száradt. A hátralevő hét percben kétségbeesetten támadtak a németek, de ezúttal nem sikerült tizenegyespárbajra menteni a mérkőzést, így összejött a spanyol–angol álomdöntő a vasárnapi, bázeli döntőben. 1–0

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SVÁJC

ELŐDÖNTŐ

Spanyolország–Németország 1–0 (Bonmatí 113.) – hosszabbítás után