Nem ment a Dunaszerdahelynek a Zsolna ellen

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

10. FORDULÓ

DAC 1904–Zilina 0–3 (0–2)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 4500 néző. V: Marhefka

DAC: A. Popovics– Csinger, Kacsaraba, Brunetti – Andzouana, Vitális, Bajo, Alex Mendez (Yapi, 68.) – Herc (Bősze, 68.), Trusa, Ramadan (Bernát, 72.). Vezetőedző: Xisco

Zilina: Belko – Minárik, Hubocan, Ndjeungoue – Pekarík, Kácer (Gidi, 50.), Sauer, Bari (Kopásek, 72.) – Kaprálik (Alijagic, 85.), Iľko (Bile, 72.), D. Duris (Hranica, 85.). Vezetőedző: Michal Scasny

Gólszerző: Kaprálik (9.), Minárik (17.), Duris (70.)

A Zsolna a MOL Arénában is bebizonyította remek formáját. Simán 3–0-ra legyőzte a DAC-ot, amely gyengén muzsikált. Edzőcsere lesz Dunaszerdahelyen?

Az utóbbi hetek legszerencsétlenebb játékosa Redzic Damir. A gyors csatár jelölve volt a magyar U21-es válogatott szeptemberi meccseire, de sérülés miatt nem tudott részt venni az összetartozáson. A felépülése után remek formába lendült a 21 éves játékos, három gólt is szerzett. Szélesi Zoltán szövetségi kapitány most is számított Redzic Damir játékára. Azonban most sem tud utazni az összetartásra. ,,Ilyen nincs. A tegnapi edzésen egy rúgásnál meghúztam az ágyékomat, s így ma nem tudok játszani" – mondta a Nemzeti Sportnak a magyar játékos.

Mint a Zsolna elleni találkozón kiderült, hiányzott Redzic gyorsasága. A zöld-sárgák (kezdőcsapatában kilenc saját nevelésű játékos lépett pályára), a szlovák bajnokságban jelenleg magasan a legtöbb gólt rúgták, a legnagyobb erősségük a gyorsaság és a robbanékonyság. Megmutatkozott ez már a 9. percben, amikor Mario Sauer ügyesen találta meg Adrián Kaprálikot, aki kihasználta az üres területet a dunaszerdahelyi középső védők között és megszerezte a vezetést. Nemsokára jött az újabb vendégtalálat.

Az idényt még DAC-ban kezdő, majd a Zsolnára visszatérő Miroslav Kácer szögletét Jan Minárik bólintotta Alekszandar Popovics kapujába. Már ekkor roskadozott a dunaszerdahelyiek remek mérlege a MOL Arénában a Zsolna ellen, amely vasárnap estig tizenegy győzelmet és négy döntetlent jegyzett.

Nem ment a DAC-nak. Küzdöttek, harcoltak a sárga-kék mezben játszók, de még helyzetet sem tudtak kialakítani. A 42. percben Vitális Milán lábában volt a remény, de a 18 méteres szabadrúgása a vendégek sorfalában kötött ki. Egy idő után a hazai drukkereknél (4 652-en látogattak ki a MOL Arénába) is elfogyott a türelem. Látva a halovány játékot, felhangzott a „k...a gyenge".

A szünet után fölényben játszott a DAC, de ez nagyon meddő volt. Szinte nem ment lövés Lubomir Belko kapujára. Eltelt a második félidő fele és nulla világított a hazaiak részéről a kapura tartó lövéseknél.

Nem úgy a vendégek. A 68. percben Dávid Duris lövését még védte a hazai portás, de nemsokára egy gyors ellenakció után a zsolnai válogatott csatár nem adott esélyt a hazai kapusnak. A hazai szurkolók reakciója? Vastaps a Zsolnának!

A 75. percig kellett várni az első hazai kapura tartó lövésre, azonban Bősze Levente próbálkozása gyengére sikerült.

Síri csendben, s gyakran sípszó kíséretében zajlottak az utolsó percek. Majd felhangzott a kórus, amely Xisco Munoz edző távozását követelte. 0–3