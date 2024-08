Újabb nemzetközi Barca-tornát rendeznek Budapesten

A szervezők tájékoztatása szerint az idén először Norvégiából is érkezik együttes, és amint az előző években, úgy most is Budapestre jön az FC Barcelona egyik korosztályos csapata. A tornán a magyar mellett a szlovák, a szerb, az osztrák, a román és a montenegrói utánpótlás is képviselteti magát.

A THSE sportpályán a 2013-as, a 2014-es, a 2015-ös és a 2016-os korosztály képviselői lépnek pályára. A neves külföldi csapatok és a hazai akadémiák mellett a Barca Academy Hungary Alapítvány által szervezett Kocsis-kupa – amely a névadó, Kocsis Sándor nevével fémjelezve a kisebb csapatoknak is lehetőséget ad a részvételre – idei győztese, az SC Sopron is pályára lép.