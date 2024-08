Pénteki sportműsor: Újpest–Debrecen az NB I-ben, rajtol a Bundesliga

AUGUSZTUS 23., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

5. FORDULÓ

20.00: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

20.45: PSG–Montpellier

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

20.30: Mönchengladbach–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

18.30: Hannover–Hamburg (Tv: Match4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

3. FORDULÓ

21.15: Farense–Sporting CP (Tv: Sport 2)

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

19.00: Celta Vigo–Valencia (Tv: Spíler2)

21.30: Sevilla–Villarreal (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

1. FORDULÓ

20.00: Al-Ahli–Al-Orubah (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT

12.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA Tour, BMW Championship

21.00: 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

Felkészülési mérkőzés, Székesfehérvár

19.15: Hydro Fehérvár AV19–HK Nitra (szlovák)

KAJAK-KENU

Nem olimpiai számok világbajnoksága, Szamarkand (Üzbegisztán)

6.00: 200, 500 és 1000 méteres elő- és középfutamok

KERÉKPÁR

13.25: Vuelta a Espana országúti körverseny, 7. szakasz, Archidona–Córdoba, 180.5 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

U18-AS NŐI VB

A 11. helyért

7.30: Montenegró–Brazília (Tv: Sport1)

A 9. helyért

9.45: Norvégia–Csehország (Tv: Sport1)

Elődöntő

12.15: Dánia–Franciaország (Tv: Sport1)

14.45: Magyarország–Spanyolország (Tv: Sport1)

NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, DEBRECEN

18.00: DVSC Schaeffler–Vipers Kristiansand (norvég) (Tv: Sport1)

20.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

3x3-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, BÉCS

NŐK, D-CSOPORT

1. FORDULÓ

12.25: Magyarország–Lettország

2. FORDULÓ

20.55: Magyarország–Hollandia

TENISZ

ATP 250-es torna, Winston-Salem

20.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő (Tv: Match4)

WTA 500-as torna, Monterrey

23.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 250-es torna, Cleveland

16.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

US Open, New York City

17.00: selejtező, 3. forduló (Tv: Eurosport1)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Németh Kornél, Csisztu Zsuzsa, Hárspataki Gábor

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Cristiano Ronaldo már az interneten is döntögeti a rekordokat

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Megváltozik a BL himnusza – kár érte?

9.00: A vonalban Kemény Dénes. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! – Berkesi Judit és Hajdu B. István

14.00: Játékoskijáró

14.35: Hárompontos, kosárlabda-magazin

Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia. Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: Visszatekintő a nemzetközi kupamérkőzésekre. Az Újpest–Debrecen labdarúgó OTP Bank Liga-mérkőzés előzetese

16.00: Nemzeti sportkör – vendégek: Berkesi Judit, Gyenge Balázs, Patai Gergely

17.00: A Formula–1-es Holland Nagydíj szabadedzéseinek értékelése

17.20: Sportkrónika

Körkapcsolás. Műsorvezető: Nyáguly Gergely. Szerkesztő: Regős László

18.00: Visszatekintés kupacsapataink csütörtöki meccseire

19.00: Kezdődik a Bundesliga-idény. Az OTP Bank Liga hétvégi, csonka fordulójának előzetese

20.00: Az Újpest–Debrecen OTP Bank Liga-mérkőzés közvetítése

22.30: Sportvilág