Román Liga I: egygólos győzelemmel kezdett a Sepsi

Harminchat fokos melegben kezdődött el a 2024–2025-ös futballszezon Sepsiszentgyörgyön, ami az egyszeri székely szerint a pálinkában kevés, a hőmérőn viszont sok. A kánikula rá is nyomta bélyegét a játékra: a Sepsi OSK és a Poli Iasi lassú tempójú, mégis sok hibával tarkított küzdelmet vívott. Egymás tizenhatosáig ugyan még el-el jutottak játékosok, de tiszta lövőhelyzetet már nem nagyon tudtak teremteni. Mindkét oldalon a tízesek voltak a legveszélyesebbek, jászvásári oldalról Alin Roman eresztett el két veszélyesebb lövést, a Sepsitől pedig Cosmin Matei lőtt közelről mellé, majd a kapuba – kihasználva, hogy Jesús Fernandez kapus pontosan elé ütötte a labdát Darius Oroian szabadrúgásánál.

A hazaiak következő veszélyes próbálkozása is szabadrúgásból jött, Sherif Kallaku lőtt kevéssel fölé, majd Marius Coman estében tévesztett célt. A Poli viszont óriási egyenlítési lehetőséget puskázott el, amikor az egyedül kiugró Tailson centikkel a bal alsó sarok mellé gurított.

A szünet után percekben is a vendégek lődözgettek, de Niczuly Roland rendre hárította a távoli kísérleteket. A másik oldalon Fernandez védte Michael Breij átlövését és az egyedül kiugró Coman próbálkozását, miközben a Sepsi igyekezett eldugni a labdát a vendégek elől. Egy nagy helyzete így is volt a végén a Poli-nak, Shayon Harrison rossz lövése után Catalin Itu melléről pattant kevéssel mellé a labda – de a Sepsi a számos sérültje, köztük Kecskés Ákos és Sigér Dávid hiányában is győzelemmel kezdte az idényt.

Román Superliga, 1. forduló

Sepsi OSK–Politehnica Iasi 1–0 (Matei 23.)