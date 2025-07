Észt válogatott védőt igazolt a Sepsi OSK – hivatalos

Mint arról beszámoltunk, a szentgyörgyi klub Kalmár Zsolttal is tárgyalt, de a középpályás jelen állás szerint nem szerződik a Sepsihez. Két anyaországi játékosa így lesz a csapatnak, Tamás Márk és Sigér Dávid ugyanis a Liga 2-ben is a piros-fehérek játékosa marad – utóbbi a csapatkapitányi szalagot is viselte a Sellenberk elleni felkészülési találkozó (0–0) második félidejében.

Tamm előtt a Sepsi két fiatal futballistát hozott Kolozsvárról, a középpályás Robert Silaghi, a jobbhátvéd Alin Techeres kölcsönbe érkezett, valamint két komoly másodosztályú rutinnal rendelkező játékost a Steauától a spanyol középpályás Dani Iglesias és a a belső védő Daniel Virtej személyében. A távozók elsősorban a légiósok közül kerültek ki (Branislav Ninaj, Mino Szota, Dorian Babunszki, Sherif Kallaku, Matej Simic), míg Davide Popsa Szatmárnémetibe szerződött. Az új edző, Ovidiu Burca nem számol Niczuly Rolanddal sem, de a kapus egyelőre nem hajlandó anyagi kárpótlás nélkül felbontani 2027-ig érvényes szerződését.

A Sepsi OSK otthon készül a másodosztály augusztus 2-án rajtoló idényére, és legközelebb szombaton, a friss élvonalbeli bukaresti Metaloglobus ellen játszik felkészülési találkozót.