Kovács Dániel a Frosinone, Kerkez Milos a Wrexham ellen lépett pályára

Az angol élvonalban szereplő Bournemouth első felkészülési mérkőzését a harmadosztályba frissen feljutó Wrexham ellen játszotta. A kaliforniai meccsen Kerkez Milos a 30. percben csereként állt be, a vezetést egy öngól révén Wrexham szerezte meg az első félidő hosszabbításában. A második játékrészben már a Bournemouth volt fölényben, ennek hatására Marcos Senesi fejjel volt eredményes beállítva az 1–1-es végeredményt.

Szabó Levente kezdőként végigjátszotta a Braunschweig Cottbus elleni találkozóját. A magyar játékos most először kapott 90 percet a német másodosztályú csapatban, amely a 90. percben szerzett góllal 3–2-re nyert a Cottbus ellen.

Nem sikerült ilyen jól a Hamburg utolsó előtti felkészülési mérkőzése a német másodosztály rajtja előtt. A gól nélküli első félidő után beállt többedmagával Németh András is. Az angolo másodosztályú Cardiff is több cserét eszközölt, aminek meg is lett az eredménye. Előbb Ollie Tanner, majd Isaak Davies és Callum Robinson is betalált, így 3–0-ra nyertek a walesiek.

A görög Volosz a Salernitana után újabb olasz csapattal, a másodosztályú Frosinonéval találkozott. A görögök két nappal korábban egy góllal felülmúlták a Salernitanát, de a Frosinonén már nem tudott kifogni Kovács Dániel együttese. A magyar kapus kezdőként 62 percet játszott, a 3–0-s olasz győzelemmel záródó találkozón ő kapta csapata első két gólját.

Két magyar légiós csapata már tétmérkőzésen lépett pályára. A Lausenne a Basel elleni 3–2-es győzelemmel kezdte a svájci bajnokságot. A hazaiakhoz Szalai Gábor csereként állt be a 85. percben.

Győzelemmel kezdett a Raków Czestochowa is Lengyelországban. Baráth Péter csapata kétgólos győzelmet aratott a Motor Lublin vendégeként, a magyar játéko a 84. percben állt be, majd négy perccel később a szintén csereként beálló Dawid Drachal állította be a 0–2-es végeredményt.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK KÜLFÖLDÖN SZEREPLŐ MAGYAROKKAL

Braunschweig (német, II. o.)–Cottbus (német, III. o.) 3–2

Braunschweig: Szabó Levente kezdett és végig is játszotta a mérkőzést.

Wrexham (walesi, angol III.o.)–Bournemouth (angol) 1–1

Bournemouth: Kerkez Milos a 30. percben lépett pályára csereként.

Hamburg (német II. o.)–Cardiff (walesi, angol II o.) 0–3

Hamburg: Németh András a félidőben lépett pályára csereként.

Frosinone (olasz, II. o.)–Volosz NPS (görög) 3–0

Volosz: Kovács Dániel kezdőként 62. percet játszott.

SVÁJCI SUPER LEAGUE

Lausanne–Sport–Basel 3–2

Lausanne: Szalai Gábor a 85. percben állt be csereként.

LENGYEL EKSTZRAKLASA

Motor Lublin–Raków Czestochowa 0–2

Raków: Baráth Péter a 84. percben lépett pályára csereként.

SZERB SZUPERLIGA

1. FORDULÓ

Topolyai SC–IMT Novi Beograd 1–0

TSC: Sós Bence a 78. percben lépett pályára csereként.