Baráth Péter hamarosan aláírhat volt csapatához – sajtóhír

Több egymástól független lengyel újságíró is arról számolt be kedden, hogy az elmúlt másfél évet Lengyelországban, a Raków Czestochowa csapatánál kölcsönben töltő Baráth Pétert az előző idény lengyel ezüstérmese végleg szerződtetné, s már meg is állapodott a kétszeres válogatott középpályás ügyében a Ferencvárossal.

A lengyel Na Wylot a honlapján már kész tényként kezeli Baráth visszatérését, aki már Lengyelországban tartózkodik, sőt, kedden már részt is vesz az orvosi vizsgálatokon. Kamil Glebocki, a lap újságírója arról ír, hogy a Raków és a Ferencváros között megszületett a végleges megállapodás. A lengyel Gol24 ezzel kapcsolatban azt írja, hosszú folyamat és több ajánlat visszautasítása után egyeztek meg a klubok a 23 éves középpályás ügyében. Baráth „ismeri a Raków rendszerét, Marek Papszun vezetőedző filozófiáját. Noha az előszezonban nem játszott a Rakówban, de nem volt sérült és Magyarországon edzésben volt. Fiatal játékos, akiben van fejlődési lehetőség és így lehetséges átigazolási potenciál is. Ennél is fontosabb viszont, hogy jelenléte versenyhelyzetet eredményez majd a középpályások között a kezdőcsapatbeli tagságért” – írta Glebocki. Baráth szerződésének részleteiről – mennyi időre szóló szerződést ír alá és milyen feltételekkel érkezik a Ferencvárostól – egyik említett oldal sem írt bővebben, ahogy a két érintett csapat egyike sem számolt be hivatalosan Baráth Péter klubváltásról. NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Gavriel Kanikovszki (izraeli-angol, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna), Issouf Sissokho (mali, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Szappanos Péter (jelenleg klub nélküli)

Távozók: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Halmai Ádám (soroksári kölcsön után Szeged-Csanád GA), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország), Cristian Ramírez (ecuadori, szabadon igazolható), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Mohammed Abu Fani (izraeli, Maccabi Haifa – Izrael, CSZKA Moszkva – Oroszország), Ismaël Aaneba (francia), Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai), Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus), Tosin Kehinde (angol-nigériai), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, New York City FC – Egyesült Államok), Adama Traoré (mali, Sanghaj Senhua – Kína)