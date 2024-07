Győzelemmel mutatkozott be a Honvéd volt edzője a Topolya kispadján

SZERB SZUPERLIGA

1. FORDULÓ

Topolyai SC–IMT Novi Beograd 1–0 (0–0)

Topolya, TSC Aréna, 1250 néző. Vezette: P. Ilics

Topolya: V. Ilics – Vlalukin, V. Krsztics, Capan, N. Petrovics – Vulics (Banjac, a szünetben) – Miloszavljevics (M. Pantovics, a szünetben), Lazetics (Szasa Jovanovics, 61.), Djakovac (Sztanics, 84.), Radin – A. Csirkovics (Sós, 78.). Vezetődző: Dean Klafuric

IMT: Belics – Batisse, Glisics, Konsztantinov (Basztaja, 76.), Sz. Popovics ( Jevtics, 76.) – Radocsaj, Court, Kijevcsanin (Zulfics, 87.), N. Krsztics (Lukovics, 66.) – M. Jovics – Lutovac (Sztevanovics, 76.). Vezetődző: Milan Djordjevics

Gólszerző: M. Pantovics (70.)



Az új edző, Dean Klafuric érkezésével a Topolya játéka nem változott meg, amin nem is kell csodálkozni, ugyanis a horvát tréner három héttel ezelőtt ült le a kispadra a tel-avivi Maccabihoz távozó Zsarko Lazetics helyére. A TSC az IMT elleni mérkőzés első félidejében is hetven százalékban birtokolta a labdát, adódott is két kiváló gólszerzési lehetősége, de a vendégek kapusa előbb Djakovac lövését védte (a hazaiak játékosa 12 méterről a rövid sarkot célozta meg, de a 37 éves Nemanja Belics bravúrral szögletre ütötte a labdát), majd a Milantól kölcsönbe kapott Marko Lazetics (a távozott edző unokaöccse) került helyzetbe, azonban hét méterről nem sikerült jól helyeznie az elé pattanó labdát, így Belics második bravúrját is elkönyvelhették a statisztikusok. A másik kapunál Veljko Ilicsnek nem sok dolga akadt, amikor a vendégek esetleg veszélyeztethették volna a kapuját, akkor a védelem közbelépett.

A gól nélküli első félidővel Klafuric nem lehetett elégedett, így a szünetben Vulicsot és Miloszavljevicset is lecserélte, helyükre Pantovics és a Krasznodartól visszatérő Banjac érkezett, majd Szasa Jovanovics is pályára lépett. Hiába váltak még veszélyesebbé a hazai támadások, a vendégek előtt adódott egy kiváló gólszerzési lehetőség, ugyanis Ilics kapus a tizenhatos vonalán kívül kézzel ért labdához, de a szabadrúgás elakadt a sorfalban. A 70. percben aztán kiderült, Klafuric remekül cserélt: Banjac vette észre a bal szélen az üresen álló Jovanovicsot, aki az alapvonalig nyargalt, majd külsővel Milos Pantovicshoz passzolt, aki három méterről az üres kapuba gurított.

A hajrában aztán a 21. születésnapját ünneplő Ilics bemutatta, miért is tartják a szerb labdarúgás egyik nagy reménységének: a TSC kapusa a 80. és a 82. percben is bravúrt mutatott be, előbb egy lövést, utána pedig egy fejest hárított, megőrizve ezzel a hazaiak minimális előnyét. Az utolsó percben Sztanics varázsolta Jovanovics fejére a labdát, de a szélső rosszul találta el, így maradt az 1–0, majd a szintén csereként beállt Sós Bence került százszázalékos helyzetbe, de nem tudta elgurítani a labdát Belics mellett, aki a jobb lábával védett.

A TSC a 2. fordulóban Nisben vendégszerepel, ahol a helyi Radnicski lesz az ellenfele, utána a TSC Arénában a szabadkai Szpartakot fogadja.