Szerdai sportműsor: vizes Eb, kajak-kenu Eb, atlétikai Eb

Szerdán is Európa-bajnoki nap lesz: a magyar labdarúgó-válogatott edzése mellett atlétikai Eb-t rendeznek, illetve vízbe csobbannak a hosszútávúszóink is. Ezek mellett Szegeden kajak-kenuban is megkezdődik a kontinensbajnokság.

JÚNIUS 12., SZERDA FUTBALLPROGRAM EURÓPA-BAJNOKSÁG

18.00: a készülő magyar válogatott sajtónyilvános edzése (Weiler-Simmerberg) FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Csütörtök, 1.00: Egyesült Államok–Brazília TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ASZTALITENISZ

WTT-sorozat, star contender, Ljubljana

9.00: férfi és női egyes, férfi és női páros, selejtező ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, RÓMA

6. nap, éremosztás 10 számban (Tv: M4 Sport)

20.20: FÉRFI RÚDUGRÁS, DÖNTŐ

20.28: FÉRFI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ

20.54: NŐI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ

21.06: NŐI 4x400 M, DÖNTŐ

21.19: FÉRFI 4x400 M, DÖNTŐ (Magyarország)

21.31: NŐI 800 M, DÖNTŐ

21.44: FÉRFI 10 000 M, A-DÖNTŐ

22.26: FÉRFI 1500 M, DÖNTŐ

22.38: NŐI 4x100 M, DÖNTŐ

22.50: FÉRFI 4x100 M, DÖNTŐ AUTÓSPORT

18.45: FIA WEC-vb, Le Mans-i 24 órás verseny (Tv: Eurosport1)

21.45: FIA WEC-vb, Le Mans-i 24 órás verseny (Tv: Eurosport1)

13.45: FIA WEC-vb, Le Mans-i 24 órás verseny (Tv: Eurosport2) BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Minnesota Twins–Colorado Rockies (Tv: Sport2) KAJAK-KENU

Gyorsasági, para és SUP Európa-bajnokság, Szeged

9.00: SUP technikai előfutamok, negyed- és elődöntők

15.00: SUP sprint előfutamok, negyed- és elődöntők KERÉKPÁR

13.30: országúti kerékpár, szlovén körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

15.00: országúti kerékpár, svájci körverseny, 4. szakasz (Valter Attila) (Tv: Sport2)

15.45: országúti kerékpár, Belga körverseny, férfiak, 1. szakasz Tv: Eurosport1) KOSÁRLABDA

NBA, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

Csütörtök, 2.30: Dallas Mavericks–Boston Celtics (Tv: Sport1) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1092 (Tv: Sport1) ÖTTUSA

Világbajnokság, Csengcsou, férfi selejtező, női körvívás TENISZ

11.00: ATP-torna, Stuttgart (Tv: Match4)

11.00: ATP és WTA 250-es torna, ‘s-Hertogenbosch

11.00: WTA 250-es torna, Nottingham VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG (BELGRÁD)

MŰÚSZÁS

16.30: páros szabadprogram, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport)

16.30: vegyes páros szabadprogram, DÖNTŐ

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

9.00: női 10 km (Balogh Vivien, Fábián Bettina, Szimcsák Mira, Olasz Anna) (Tv: M4 Sport)

12.00: férfi 10 km (Betlehem Dávid, Gálicz Péter, Hambardzumyan Arshak, Rasovszky Kristóf) (Tv: M4 Sport) A SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel Harsányi Leventével és Risztov Évával

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Mikor és hogyan kell emelt fővel visszavonulni? Toni Kroos megmutatta

8.00: Minden, amit tudni kell a Nemzeti Sport és a Várkert Bazár szurkolói teraszáról, vendég: Sulics Fruzsina (OSZK), Körösi Gábor (Várkapitányság) és Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője

9.00: Napi sportesemények

Mi lesz a Hazafutásban?

Sportközben. Műsorvezető: Suba Kata

10.00: Vendég: Gyenge Balázs, L. Pap István, Thury Gábor, Borsos László (Németország) és a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatójáról: Szoboszlai Dominik

11.00: Vendég: Bodnár Zalán, Nemzeti Sport

12.00: Vendég: Somogyi Zsolt, Nemzeti Sport

13.00: A magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatójáról: Szoboszlai Dominik, Borsos László, Bodnár Zalán

14.00: Két félidő Balázs Palival, vendég: Arany László

Hazafutás, műsorvezető: Szabó Szilárd

Szerkesztő: Szabó Szilvia

16.00: Sportkör, vendég: Elbert Gábor, Kovács Erika, S. Tóth János

17.00: Klubváltás után, vendég: Manhercz Krisztián

18.00: Idényértékelés Hanga Ádámmal

19.00: Futball Eb, helyszíni beszámolók a magyar válogatott edzéséről

20.00: Napi események, tudósítások: kajak-kenu Eb Szegeden, atlétikai Eb Rómában, nyílt vízi Eb Belgrádban

21.00: Aktuális sportesemények, előzetesek

22.00: Sportösszefoglaló