Nemzeti Sportrádió

Hamilton megbánta a rádióüzeneteit, amelyek csak azt tükrözik, hogy hisz a Ferrariban

I. SZ.I. SZ.
2026.08.25. 13:11
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Lewis Hamilton arrogáns rádióüzenetei és leintés utáni csalódottsága csak azt mutatja, hogy világbajnoki üzemmódban versenyez (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 Kimi Antonelli F1 legek Fernando Alonso Holland Nagydíj Max Verstappen George Russell Lewis Hamilton Lando Norris
A Magyar Nagydíj után Hollandiában is Lando Norris győzött, a világbajnoki címvédő ezzel már negyedik a vb-pontversenyben, de még mindig 83 pontra van a vb-éllovas Kimi Antonellitől. Az olaszra a zandvoorti második helyezése után Monzában nehéz verseny vár hazai pályán. Hollandiában láttunk az autóját betegen összetörő Max Verstappent, bravúros beugrásokat, önzetlen csapattársat, szigorú büntetéseket és utólag megbánt rádióüzeneteket is – érdekességek és sztorik az F1-ből.

A HÉT NYERTESE. Azok után, hogy világbajnoki címvédőként az első tíz versenyen csupán két dobogós helyezést ért el (Miamiban második, Barcelonában harmadik lett), Lando Norris egymás után a második versenyt nyerte meg. Ezzel Charles Leclerc-t megelőzve feljött a vb-pontverseny negyedik helyére, 24 pont a hátránya a holtversenyben második George Russell, Lewis Hamilton duó mögött, igaz, Kimi Antonelli még mindig 83 pontra van tőle. Norris karrierje 13. győzelmével az örökranglista 23. helyén utolérte Alberto Ascarit és David Coulthardot. A miheztartás végett: Norris az eddigi futamainak csaknem nyolc százalékát nyerte meg, Ascari esetében ez a mutató több mint 40 százalék (Coulthardnál pedig 5.28%).

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Az AD szerint a Holland Nagydíj felejthetetlenné vált, de nem azért, amiért Max Verstappen és rajongói remélték.

A HÉT BÖLCS DÖNTÉSE. A Mercedes mindkét pilótája a világbajnoki címre hajt, ezért meglepő lehetett, hogy a Holland Nagydíj hajrájában George Russell vita nélkül beleegyezett a második helyezés átengedésébe Kimi Antonellinek. Mindezt úgy, hogy az olasznak esélye sem volt utolérni Lando Norrist, és azzal, hogy csapattársa mögé került, a mögötte közeledő gyorsabb Ferrarik célkeresztjébe került. Végül kivédekezte a támadásokat, megőrizte a harmadik helyét, de kívülről úgy tűnik, máris beállt Antonelli mögé a csapaton belül. „Köszönöm George-nak, hogy maga elé engedett, sokkal simább lett számomra a végjáték, és tudom, hogy ezzel a saját dobogós helyezését kockáztatta. Nagyszerű csapatmunkánknak köszönhetően kihoztuk a maximumot ebből a versenyből” – dicsérte társát Antonelli, és Russell is meglepően józanul értékelt. „Kimi a virtuális biztonsági autós időszak alatt a Ferrari taktikáját tükrözve kereket cserélt, így mögém került, de gyorsabb volt nálam. Csatázhattam volna vele, de vagy magam mögött tartom, vagy csak ötödik leszek, mert kiesek a ritmusból. Így jártunk a legjobban” – mondta a csapattársát 59 pontos hátrányból követő Russell, aki a Mercedes lehetőségeinek kimaxolására ment rá ahelyett, hogy a saját vb-esélyeit tartotta volna szem előtt. David Coulthardot, Rubens Barrichellót és Mark Webbert idéző önzetlenség – egyikük sem lett világbajnok.

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A HÉT SZÁMAI. George Russell a 30. alkalommal végzett az első háromban, amivel az örökranglista 38. helyén utolérte Juan Pablo Montoyát. Az aktív pilóták közül hárman vannak egymás nyakán, Carlos Sainz Jr. 29., Oscar Piastri 28 dobogós helyezést ért el eddig. Az aktívak közül Sergio Pérez van előttük 39-cel, és Kimi Antonelli mögöttük 13-mal.

McLaren a 205. győzelmével közelebb lopakodott az örökrangsort vezető Ferrarihoz, amely 250-nél tart. A motorok sikereinek számában azonban már csak kettő a Ferrari előnye, 251–249-re áll a Mercedes elleni versenyfutás.

A HÉT BALESETE. A hétvége az utolsó Holland Nagydíjként lett beharangozva, hiszen lejárt a pálya szerződése. Max Verstappen sokat remélt a zandvoorti búcsújától, de az első kör végén ráfutott a célegyenesre fordító kanyar belső ívén a fehér csíkra, megcsúszott, és a külső ív védőkorlátjának csapódott. Utólag elmondta, egész hétvégén influenzaszerű tünetekkel bajlódott, de elismerte, hogy hibázott a balesetnél, a vizes pályán túl korán gyorsított. „Sokkal rosszabb is lehetett volna a baleset, sokan jöttek mögöttem, de szerencsére mindenki kikerült” – mondta Verstappen, akinek nincs veszélyben a szereplése a jövő hét végi Olasz Nagydíjon.

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A HÉT BEUGRÓI. Ugyanez nem mondható el Isack Hadjarról, aki a nyári szünetben egy bokszedzés közben a zsákot püfölve eltört a csuklójában egy csontot, ezért ki kellett hagynia a Holland Nagydíjat, és még a monzai visszatérése sem biztos. A Red Bull Liam Lawsont hívta fel a helyére, és az új-zélandi (aki 2023-ban szintén Zandvoortban Daniel Ricciardo helyére ugrott be) kiválóan helyt állt, hetedikként ért célba. Az előző idényt a Red Bullnál kezdő Lawsont két verseny után visszaküldték a Racing Bullshoz, hogy Cunoda Jukit felvihessék, de a 2025-ös Red Bullban a japán sem tudta megállni a helyét, ami miatt ki is szorult a mezőnyből. Most az újabb esélyt maximálisan kihasználó Lawson helyére a japánt hívták be a Racing Bullshoz, és a görögországi nyaralását megszakítva gyorsan alkalmazkodott az új szabályrendszer szerint működő autóhoz, a 12. helyről rajtolva 11. lett.

A HÉT MENTÉSE. Verstappen mögött az első kör végén Gabriel Bortoleto is megcsúszott az Audival, de a brazil megúszta egy megpördüléssel, és utána folytathatta a versenyt. A visszajátszások lélegzetelállító felvételeket mutattak, ahogy a csapattársa mögött haladó Nico Hülkenberg a füstfelhőbe hajtva centikkel kikerülte Bortoletót. A 39 éves német így a Magyar Nagydíj után ismét pontot szerzett, nyolcadikként ért célba.

A HÉT PONTSZERZŐJE. Hülkenberg bravúrjánál is nagyobbnak mondható Fernando Alonso kilencedik helyezése. A folyamatosan javuló Aston Martinban a spanyol idén másodszor szerzett pontot, és Monacóval ellentétben ehhez nem kellett két rivális utólagos időbüntetése. Ahogy azt már a Monacói Nagydíj után megírtuk, Alonso 1974 óta az F1 legidősebb pontszerzője, és július végi születésnapját követően azt is elmondhatja magáról, hogy 45 évesen is eredményes volt – 14. pilótaként az F1 történetében. Ahhoz, hogy ebben a kategóriában top 10-es legyen, két év múlva ilyenkor is hasonló eredményre lenne szüksége, ebben az esetben ő lenne a legidősebb pontszerző, aki nem az 1950-es években versenyzett az F1-ben. Mindezt úgy, hogy a hat legfiatalabb (és a top 23-ból 14) ugyanebben a kategóriában a jelenlegi mezőny tagja.

F1 Grand Prix of Netherlands
Fernando Alonso még mindig a legjobbak közé tartozik (Fotó: Getty Images)

A HÉT SZIGORÚ BÜNTETÉSEI. Visszatérve Verstappen balesetéhez, a holland is elmondta, szerencséje volt, hogy senki sem ment neki. Ahogy az ilyen baleseteknél lenni szokott, a közvetlenül a kicsúszó mögött haladók közül az, aki elé törmelék kerül, fékez, aki viszont más íven haladva szabad utat lát maga előtt, kevésbé lassít le. Most is ez történt, a kanyar belső ívén Pierre Gasly és Cunoda Juki óvatosabb volt, mint kívül Arvid Lindblad és Franco Colapinto – utóbbiak a helyezkedésüknek köszönhetően egy-egy hellyel előrébb kerültek a káoszban. Csakhogy a sportfelügyelők szerint Lindblad és Colapinto abban a pillanatban előztek, amikor elkezdték lengetni a dupla sárga zászlót, és ezért bokszutcai áthajtásos büntetéssel is sújtották őket. „Az első körben óriási a helyezkedés, ha baleset is történik, az ilyen helyzetek elkerülhetetlenek, ráadásul akkor jött a sárga, amikor már előztem. Persze, a szabályban az van, hogy sárgánál tilos előzni, de mit tegyek? Tapossak a fékre a gyorsabb íven, mert belül is lassítanak? Ez újabb balesetet eredményezett volna. Ilyenkor lehetne rugalmasabb a sportfelügyelői testület, és dönthetne a szerint, hogy mi az észszerű tett a pályán” – mondta Colapinto. „Nézzék meg a fedélzeti kamera felvételeit! Mit csináltam rosszul? Úgy érzem, itt nem az döntött, mennyire súlyos volt a szabálytalanság, ha egyáltalán az volt, hanem csak példát akartak statuálni. Nem is akarok többet beszélni erről, szomorú ez az egész” – fogalmazott Lindblad.

A HÉT BŰNBÁNATA. Lewis Hamilton hajszállal maradt le a dobogóról Zandvoortban, az utolsó körökben George Russellt már nem tudta megelőzni. A hétszeres világbajnok a verseny alatt kritikus volt a csapatával, amikor Charles Leclerc feltartotta, a rádión nem fogta vissza magát, és még a verseny után is a Ferrari vezetőinek döntésképtelenségét emelte ki (miközben Leclerc a csapat utasítását megszegve maradt kint egy körrel tovább a pályán az angol előtt). „Több másodpercet veszítettem Charles mögött, ami a végén a dobogóról döntött. Ezt majd zárt ajtók mögött beszéljük meg, de azért jöttem a Ferrarihoz, hogy világbajnoki címeket nyerjünk, és van még min dolgozni” – mondta a futam után, mintegy újfent megerősítve, hogy világbajnoki üzemmódba kapcsolt, és minden idegszálával a lehető legjobb eredményre tör. Hétfő este a közösségi oldalán viszont visszafogottabb volt. „Visszanéztem a versenyt, és hallottam a rádióüzeneteket, amiket a pillanat hevében mondtam. Nem ez a legjobb verzióm, megbántam, igyekszem jobbá válni. De ez az egész abból ered, hogy hiszek a csapatban, a közös munkában és a jobb eredményekben, és nagyon fontos számomra, hogy jó irányba haladjunk” – írta Hamilton.

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A HÉT ELŐZETES BÜNTETÉSE. Szeptember 6-án a monzai Olasz Nagydíjjal folytatódik a világbajnokság, és a Mercedes már Hollandiában közölte, hogy a vb-éllovas Kimi Antonellire nagyon nehéz feladat vár. Az olasz teljesen új motort kap a versenyre, immár túllépve az egy idényben használható hajtóműegységek mennyiségét, ami miatt a mezőny végéről kell rajtolnia Monzában. Bár Antonelli hazai versenyéről van szó, a Mercedes számításai szerint a monzai pálya a legalkalmasabb arra, hogy hátulról indulva is pontot szerezzen. A csapat jelezte, George Russellnek is lesz egy ilyen élménye, talán szeptember végén Azerbajdzsánban.

HOLLAND NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Lando NorrisMcLaren-Mercedes2:04:44.859
  2.Kimi AntonelliMercedes11.536 mp h.
  3.George RussellMercedes15.906 mp h.
  4.Lewis HamiltonFerrari16.755 mp h.
  5.Charles LeclercFerrari17.258 mp h.
  6.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes32.332 mp h.
  7.Liam LawsonRed Bull-Ford1:19.915 p h.
  8.Nico HülkenbergAudi1 kör h.
  9.Fernando AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
10.Pierre GaslyAlpine-Mercedes1 kör h.
11.Cunoda JukiRacing Bulls-Ford1 kör h.
12.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
13.Gabriel BortoletoAudi1 kör h.
14.Franco ColapintoAlpine-Mercedes2 kör h.
15.Sergio PérezCadillac-Ferrari2 kör h.
16.Carlos SainzWilliams-Mercedes2 kör h.
17.Alexander AlbonWilliams-Mercedes6 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Valtteri BottasCadillac-Ferrari61
 Esteban OconHaas-Ferrari52
 Lance StrollAston Martin-Honda45
 Oliver BearmanHaas-Ferrari2
 Max VerstappenRed Bull-Ford0

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
  1. Kimi Antonelli242
  2. George Russell183
  3. Lewis Hamilton183
  4. Lando Norris159
  5. Charles Leclerc155
  6. Max Verstappen112
  7. Oscar Piastri  94
  8. Isack Hadjar  68
  9. Liam Lawson  49
10. Pierre Gasly  44
11. Arvid Lindblad  23
12. Franco Colapinto  19
13. Oliver Bearman  18
14. Gabriel Bortoleto  10
15. Nico Hülkenberg    6
16. Carlos Sainz    6
17. Alexander Albon    5
18. Esteban Ocon    3
19. Fernando Alonso    3
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes425
  2. Ferrari338
  3. McLaren-Mercedes253
  4. Red Bull-Ford186
  5. Racing Bulls-Ford  66
  6. Alpine-Mercedes  63
  7. Haas-Ferrari  21
  8. Audi  16
  9. Williams-Mercedes  11
10. Aston Martin-Honda    3
11. Cadillac-Ferrari    0
36. HOLLAND NAGYDÍJ
AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:12.949
Sprintidőmérő1. Russell 1:11.567
AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
Sprintfutam1. Russell, 2. Leclerc, 3. Norris
Időmérő1. Norris 1:11.163
AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
A verseny1. Norris, 2. Antonelli, 3. Russell
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00

 

 

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