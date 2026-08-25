Hamilton megbánta a rádióüzeneteit, amelyek csak azt tükrözik, hogy hisz a Ferrariban

A HÉT BEUGRÓI. Ugyanez nem mondható el Isack Hadjarról, aki a nyári szünetben egy bokszedzés közben a zsákot püfölve eltört a csuklójában egy csontot, ezért ki kellett hagynia a Holland Nagydíjat, és még a monzai visszatérése sem biztos. A Red Bull Liam Lawsont hívta fel a helyére, és az új-zélandi (aki 2023-ban szintén Zandvoortban Daniel Ricciardo helyére ugrott be) kiválóan helyt állt, hetedikként ért célba. Az előző idényt a Red Bullnál kezdő Lawsont két verseny után visszaküldték a Racing Bullshoz, hogy Cunoda Jukit felvihessék, de a 2025-ös Red Bullban a japán sem tudta megállni a helyét, ami miatt ki is szorult a mezőnyből. Most az újabb esélyt maximálisan kihasználó Lawson helyére a japánt hívták be a Racing Bullshoz, és a görögországi nyaralását megszakítva gyorsan alkalmazkodott az új szabályrendszer szerint működő autóhoz, a 12. helyről rajtolva 11. lett.

A HÉT MENTÉSE. Verstappen mögött az első kör végén Gabriel Bortoleto is megcsúszott az Audival, de a brazil megúszta egy megpördüléssel, és utána folytathatta a versenyt. A visszajátszások lélegzetelállító felvételeket mutattak, ahogy a csapattársa mögött haladó Nico Hülkenberg a füstfelhőbe hajtva centikkel kikerülte Bortoletót. A 39 éves német így a Magyar Nagydíj után ismét pontot szerzett, nyolcadikként ért célba.

A HÉT PONTSZERZŐJE. Hülkenberg bravúrjánál is nagyobbnak mondható Fernando Alonso kilencedik helyezése. A folyamatosan javuló Aston Martinban a spanyol idén másodszor szerzett pontot, és Monacóval ellentétben ehhez nem kellett két rivális utólagos időbüntetése. Ahogy azt már a Monacói Nagydíj után megírtuk, Alonso 1974 óta az F1 legidősebb pontszerzője, és július végi születésnapját követően azt is elmondhatja magáról, hogy 45 évesen is eredményes volt – 14. pilótaként az F1 történetében. Ahhoz, hogy ebben a kategóriában top 10-es legyen, két év múlva ilyenkor is hasonló eredményre lenne szüksége, ebben az esetben ő lenne a legidősebb pontszerző, aki nem az 1950-es években versenyzett az F1-ben. Mindezt úgy, hogy a hat legfiatalabb (és a top 23-ból 14) ugyanebben a kategóriában a jelenlegi mezőny tagja.

Fernando Alonso még mindig a legjobbak közé tartozik (Fotó: Getty Images)

A HÉT SZIGORÚ BÜNTETÉSEI. Visszatérve Verstappen balesetéhez, a holland is elmondta, szerencséje volt, hogy senki sem ment neki. Ahogy az ilyen baleseteknél lenni szokott, a közvetlenül a kicsúszó mögött haladók közül az, aki elé törmelék kerül, fékez, aki viszont más íven haladva szabad utat lát maga előtt, kevésbé lassít le. Most is ez történt, a kanyar belső ívén Pierre Gasly és Cunoda Juki óvatosabb volt, mint kívül Arvid Lindblad és Franco Colapinto – utóbbiak a helyezkedésüknek köszönhetően egy-egy hellyel előrébb kerültek a káoszban. Csakhogy a sportfelügyelők szerint Lindblad és Colapinto abban a pillanatban előztek, amikor elkezdték lengetni a dupla sárga zászlót, és ezért bokszutcai áthajtásos büntetéssel is sújtották őket. „Az első körben óriási a helyezkedés, ha baleset is történik, az ilyen helyzetek elkerülhetetlenek, ráadásul akkor jött a sárga, amikor már előztem. Persze, a szabályban az van, hogy sárgánál tilos előzni, de mit tegyek? Tapossak a fékre a gyorsabb íven, mert belül is lassítanak? Ez újabb balesetet eredményezett volna. Ilyenkor lehetne rugalmasabb a sportfelügyelői testület, és dönthetne a szerint, hogy mi az észszerű tett a pályán” – mondta Colapinto. „Nézzék meg a fedélzeti kamera felvételeit! Mit csináltam rosszul? Úgy érzem, itt nem az döntött, mennyire súlyos volt a szabálytalanság, ha egyáltalán az volt, hanem csak példát akartak statuálni. Nem is akarok többet beszélni erről, szomorú ez az egész” – fogalmazott Lindblad.

A HÉT BŰNBÁNATA. Lewis Hamilton hajszállal maradt le a dobogóról Zandvoortban, az utolsó körökben George Russellt már nem tudta megelőzni. A hétszeres világbajnok a verseny alatt kritikus volt a csapatával, amikor Charles Leclerc feltartotta, a rádión nem fogta vissza magát, és még a verseny után is a Ferrari vezetőinek döntésképtelenségét emelte ki (miközben Leclerc a csapat utasítását megszegve maradt kint egy körrel tovább a pályán az angol előtt). „Több másodpercet veszítettem Charles mögött, ami a végén a dobogóról döntött. Ezt majd zárt ajtók mögött beszéljük meg, de azért jöttem a Ferrarihoz, hogy világbajnoki címeket nyerjünk, és van még min dolgozni” – mondta a futam után, mintegy újfent megerősítve, hogy világbajnoki üzemmódba kapcsolt, és minden idegszálával a lehető legjobb eredményre tör. Hétfő este a közösségi oldalán viszont visszafogottabb volt. „Visszanéztem a versenyt, és hallottam a rádióüzeneteket, amiket a pillanat hevében mondtam. Nem ez a legjobb verzióm, megbántam, igyekszem jobbá válni. De ez az egész abból ered, hogy hiszek a csapatban, a közös munkában és a jobb eredményekben, és nagyon fontos számomra, hogy jó irányba haladjunk” – írta Hamilton.