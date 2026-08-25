Nemzetközi futballünnep Csepelen – Barca Academy Hungary Cup immár hatodik alkalommal

Az U12-es korosztályban a Salgótarjáni BTC a Barca Academy Hungary Alapítvánnyal közösen rendezett Kocsis Sándor-kupa 2026-os országos döntőjét megnyerve vívta ki a részvétel lehetőségét. A sorozat 2026-ban már több mint 1500 gyermekhez, 140 csapathoz, közel 100 településhez jutott el, egyre több fiatal számára kézzelfoghatóvá téve az Aranycsapat és az FC Barcelona legendás csatárának örökségét.

„Számunkra a fejlődés a legfontosabb. Nem önmagában az eredményt nézzük, hanem azt, hogy a pályán visszaköszönjön az a futball, amit tanítunk, és a játékosaink mérkőzésről mérkőzésre, erős nemzetközi mezőnyben is értékes tapasztalatokat szerezzenek. A tornákon természetesen mindenki szeretne nyerni, de egyszer nyerünk, máskor veszítünk. Ami igazán fontos, hogy minden mérkőzésből tanuljunk, tudjunk reagálni a nehéz helyzetekre, és egyre jobban megvalósítsuk az általunk képviselt játékot” – idézi a sajtóközlemény Balogh Barnát, a Barca Academy Hungary vezérigazgatóját.

S bár az akadémia számára a legfontosabb cél a fiatal játékosok nemzetközi tapasztalatszerzése, a torna nem csak a pályán zajló eseményekről szól: a szervezők küldetése egy olyan futballfesztivál megteremtése, ahol a gyerekek, az edzők, a családok és a szurkolók részesei lehetnek egy különleges nemzetközi sportélménynek, tapasztalva a futball közösségépítő erejét.