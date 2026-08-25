Nemzeti Sportrádió

Nemzetközi futballünnep Csepelen – Barca Academy Hungary Cup immár hatodik alkalommal

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.08.25. 11:34
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Fotók: Barca Academy Hungary
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Barca Academy Barca Academy Hungary Csepel
Rangos nemzetközi mezőnnyel várja a fiatal labdarúgókat a VI. Barca Academy Hungary Cup: az FC Barcelona hivatalos magyarországi akadémiájának tornáját 2026. augusztus 25–26-án rendezik meg Csepelen. Négy korosztályban (U9-től U12-ig) közel 60 csapat és több mint 600 fiatal játékos lép pályára a Szabadkikötő Sporttelepen – derül ki az akadémia szerkesztőségünkhöz is eljuttatott sajtóközleményéből.

A mezőny egyik kiemelkedő külföldi résztvevője az angol Middlesbrough, érkeztek csapatok a Felvidékről, Erdélyből, a Vajdaságból, és természetesen a magyar utánpótlás számos szereplője (mások mellett a DVTK Akadémia, a Vasas Kubala Akadémia, a Nyíregyháza Spartacus, az Eger SE, az SC Sopron, a Kecskeméti TE, a Gyirmót FC Győr, a Budafoki LC, a Csepel FC USE) is részt vesz a küzdelmekben.

Utánpótlás
2026.06.07. 14:45

A magyar és külhoni utánpótlás ünnepe: megrendezték a VI. Kocsis-kupa országos döntőjét

A budapesti döntőn összesen 25 csapat lépett pályára: 19 fiú- és 6 leánycsapat mérte össze tudását.

Az U12-es korosztályban a Salgótarjáni BTC a Barca Academy Hungary Alapítvánnyal közösen rendezett Kocsis Sándor-kupa 2026-os országos döntőjét megnyerve vívta ki a részvétel lehetőségét. A sorozat 2026-ban már több mint 1500 gyermekhez, 140 csapathoz, közel 100 településhez jutott el, egyre több fiatal számára kézzelfoghatóvá téve az Aranycsapat és az FC Barcelona legendás csatárának örökségét.

„Számunkra a fejlődés a legfontosabb. Nem önmagában az eredményt nézzük, hanem azt, hogy a pályán visszaköszönjön az a futball, amit tanítunk, és a játékosaink mérkőzésről mérkőzésre, erős nemzetközi mezőnyben is értékes tapasztalatokat szerezzenek. A tornákon természetesen mindenki szeretne nyerni, de egyszer nyerünk, máskor veszítünk. Ami igazán fontos, hogy minden mérkőzésből tanuljunk, tudjunk reagálni a nehéz helyzetekre, és egyre jobban megvalósítsuk az általunk képviselt játékot” – idézi a sajtóközlemény Balogh Barnát, a Barca Academy Hungary vezérigazgatóját.

 

S bár az akadémia számára a legfontosabb cél a fiatal játékosok nemzetközi tapasztalatszerzése, a torna nem csak a pályán zajló eseményekről szól: a szervezők küldetése egy olyan futballfesztivál megteremtése, ahol a gyerekek, az edzők, a családok és a szurkolók részesei lehetnek egy különleges nemzetközi sportélménynek, tapasztalva a futball közösségépítő erejét.

 

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