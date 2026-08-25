José Mourinho: Vinícius Júnior képes kontrollálni a reakcióit

„Az Espanyol olyan intenzitással lépett pályára, amellyel mi jelenleg még nem rendelkezünk – emlékezett vissza az Espanyol elleni győzelemre José Mourinho a sajtótájékoztató elején. – Van egy alapvető struktúránk, olyan játékosokkal, akik hosszabb ideje dolgoznak együtt. A játékosoknak játszaniuk kell, így például Cucurellának is. Objektív, tudományos adatokkal dolgozunk, ezeket pedig ötvözzük a tapasztalatommal. A megérzés is fontos.”

A folytatásban hosszasan beszélt a spanyol játékvezetés helyzetéről, s külön arról, hogy Vinícius Júniorral szemben másfajta felfogást alkalmaznak: „Tavaly nem láttam minden meccset, ezért nem tudok erről sokat mondani. Azt viszont elmondhatom, hogy Vini és más játékosok általános megítélése között nyilvánvaló a különbség. Az ellenfelek úgy érzik, hogy megtehetik vele, és meg is teszik. Olyan ez, mint a kisgyerekeknél: addig mennek el, ameddig engeded nekik. Márpedig ez a bánásmód nekem nem tetszik. Kapott egy rúgást, ami agressziónak minősül, ezért kiállítás járt volna. Megértem, hogy a bíró nem látta az esetet, és azt is, hogy a negyedik játékvezető nem akarta jelezni. A VAR-ról viszont azt mondhatom, hogy nem végezte jól a feladatát. Ettől függetlenül bízom a spanyol játékvezetőkben.”

Mourinho megjegyezte, ha vele tennék ugyanazt a pályán, amit Vinícius Júniorral az ellenfelek, akkor őt valószínűleg kiállítanák: „A reakcióit – hacsak nem homofób vagy rasszista megnyilvánulásról van szó – szerintem képes kontrollálni és javítani rajtuk. A játék, a rúgások és a tizenegyesek megítélése viszont a játékvezető felelőssége. Az én személyiségemmel, ha velem csinálnák ugyanezt, lehet, hogy kiállítanának. Az idegen stadionokkal való kapcsolatán viszont még tudunk dolgozni.”

A portugál szakvezető beszélt arról is a sajtótájékoztatón, hogy most nyugodtabbnak érzi magát, mint első madridi korszakában: „Nyugodtabbnak érzem magam, jobban kontrollálom az érzelmeimet. De persze lesznek majd nehéz helyzetek. Még nem láttam lustálkodó embereket, tetszik, ahogy mindenki a Real Madridért dolgozik. Talán azért is van így, mert a játékosok és az itt dolgozó emberek megvédenek a személyiségem sötétebb oldalától...” – viccelődött.

Arra a kérdésre, hogy az átigazolási időszak véget ért-e a Real Madrid számára, nem tudott egyértelmű választ adni, bár azért sokat sejtetően fogalmazott: „Részemről lezártuk a keretet, de az átigazolási piac még nyitva van. Nem tudhatod, mi lesz, mert lehet, hogy egy játékos egyszer csak odajön hozzád, és közli, távozni szeretne. Alapvetően nem számítok erre, de attól még megtörténhet. Az én fejemben már teljes a keret, és nincs semmilyen kérésem, elégedett vagyok. Ha valaki mégis távozna, azt is elfogadnám.”

A sajtótájékoztató végére maradt egy vicces jelent is: Mourinho ekkor viccesen utalt arra utalt, hogy a Cope újságírójának kapcsolatai vannak a klubnál, ezért belső információkhoz juthat. Amikor az újságíró erre azt mondta, hogy „sok”, Mourinho visszakérdezett: „Sok?”, majd hozzátette: „Jó dolgokat mondasz, de ha rosszat mondasz rólam, akkor vigyázz.”

🚨 José Mourinho to COPE journalist: “THIS ONE, he has contacts at the club.”



The journalist: “A lot (of contacts).”



Mourinho: “A lot? You say good things, but if you speak bad of me, BE CAREFUL.” 🤣@lejournaldurealpic.twitter.com/faD6eCicGA — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 25, 2026

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